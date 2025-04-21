В небе над Львовщиной засекли странный 'пассажирский самолет': местные говорят, что слышали звуки

В понедельник, 21 апреля, в небе над Львовской областью был замечен пассажирский самолет. Местные жители подтверждают, что слышали звук и видели авиалайнер своими глазами.

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Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что это не ошибка трекера.

"В этот момент пассажирский самолет пролетел над Львовской областью. Вероятно, это не ошибка трекера – местные жители подтверждают, что видели и слышали самолет", – говорится в сообщении.

Один из пользователей соцсети Х написал, что был очень удивлен услышать звук обычного самолета в небе и подумал, что ему показалось. Однако впоследствии отвечая на комментарий к своему посту отметил, что лайнер делает круги в воздухе в течение 2 часов.

Впоследствии в сети выдвинули версию, что самолет над Львовской областью это предварительно борт ДРЛО Saab 340 AEW&C, а не пассажирский самолет.

"Добро пожаловать в небо Украины! Теперь проблем с получением развединформации о воздушных и наземных целях (в случае отказа американцев от сотрудничества) не будет. У ВВС Украины две такие "птички" (Saab 340 AEW&C), которые любезно предоставила Швеция", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что самолет специализируется на обнаружении воздушных угроз – видит самолеты, ракеты и дроны на расстоянии до 450 км, координирует ПВО, помогает истребителям действовать тайно и эффективно и обнаруживает корабли и авиацию РФ.

Напомним, ранее польская авиакомпания LOT подтвердила намерения возобновить регулярные рейсы в Украину после завершения войны, речь идет об аэропортах Киева и Львова. Восстановление зависит от стабильного прекращения огня, открытия воздушного пространства и подтверждения высоких стандартов безопасности украинских аэропортов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого могут открыть для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистическому сценарию – весной, в мае или даже в апреле. Есть от пяти до семи авиакомпаний, которые готовы работать во Львове и могут запустить постоянные рейсы в течение месяца после запуска терминала.

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