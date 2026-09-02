Выдавал себя за врача: герой романа «Иловайск» Виктор Каминский рассказал, как вывозил украинских военных через российские блокпосты

Во время презентации обновленного издания романа Евгения Положия "Иловайск. Рассказы о настоящих людях" один из героев книги, Виктор Каминский с позывным "Жак", рассказал, как в августе 2014 года, выдавая себя за врача, вывозил украинских военных из района Иловайска.

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"Жак" присоединился к презентации онлайн. Евгений Положий рассказал, что лично познакомился с ним лишь около года назад. Когда Каминский назвал свой позывной, писатель подарил ему "Иловайск" и показал историю о нем. О "Жаке" автору в свое время рассказали военные 92-й бригады и люди, которых тот спас.

В 2014 году Каминский был командиром 2-й штурмовой роты батальона "Донбасс". Во время иловайских событий он находился вне окружения и пытался добраться до своих. Когда стало понятно, что проехать незамеченным невозможно, Каминский взял в больнице белый халат, скрыл знак батальона "Донбасс" на микроавтобусе и представился на российском блокпосту врачом Красного Креста.

"Я сказал, что я из Красного Креста, врач, людям помогаю, и они меня так пропустили", – рассказал он.

Так Каминскому удалось добраться до украинских военных. Впоследствии для их эвакуации привлекли автобусы, а "Жаку" начали сообщать о других группах бойцов, которых нужно было забрать. Используя белый халат и легенду о враче, он продолжал ездить за ними.

Сколько именно людей удалось спасти Каминскому, неизвестно – в открытых источниках таких данных нет.

Еще один герой "Иловайска", Иван Погорелый, ставший прототипом героя новеллы "Дядя Ваня", во время презентации рассказал о спасении девочки из семьи, автомобиль которой расстреляли российские военные. По его словам, уже тогда россия применяла метод, который использует и сегодня: убийства мирных жителей с последующим созданием пропагандистской версии событий и обвинением украинской стороны.

Сам Евгений Положий рассказал, что во время работы над "Иловайском" опросил около 120 участников событий. На основе их свидетельств он создал 16 художественных новелл. Писатель подчеркнул, что уже тогда для него было понятно: "Это будет большая война, и к ней нужно готовиться".

Исполнительный директор "Генерал Черешня" Даниил Ваховский, объясняя поддержку переиздания и запуск книжной серии, отметил, что россия боится не только украинских военных, но и украинской культуры и идентичности.

"Книга, язык, культура – это то, что останется с нами через века и останется после всех войн. И это очень важно сохранять и поддерживать именно сейчас", – подчеркнул Ваховский.

Презентация обновленного издания романа "Иловайск. Рассказы о настоящих людях" состоялась 29 августа в киевском книжном магазине СЕНС, в День памяти защитников Украины. Книгу переиздало издательство "Фронезис" при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных, сооснователей оборонной компании "Генерал Черешня". Роман открыл серию "General Cherry Library. Хроники войны за Независимость".

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