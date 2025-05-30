'Втрачати' и 'губити': отличается ли значение слов

Различение значений синонимичных слов является важной частью языковой грамотности, позволяющей точнее выражать мысли. Украинский язык богат на такие нюансы, и одной из пар, вызывающих вопросы, являются глаголы "втрачати" и "губити".

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Хотя, на первый взгляд, слова могут показаться взаимозаменяемыми, на самом деле между ними существуют определенные различия, влияющие на оттенки значения. Понимание этих нюансов помогает избежать неточностей в речи и обогащает лексический запас.

Канал Correctarium объяснил, когда стоит употреблять каждый из этих глаголов, чтобы ваша речь была максимально точной и выразительной.

Глаголы "втрачати" и "губити" действительно являются синонимами, которые в общем значении указывают на "оставаться без кого-то, чего-то". Они могут употребляться с существительными, обозначающими временные понятия (например, "губити час" или "втрачати роки"), а также в переносном значении или во фразеологизмах.

Примерами такого синонимического употребления являются "губити гідність" и "втрачати гідність", "губити сон" и "втрачати сон", или же фразеологизмы "губити нитку розмови" и "втрачати нитку розмови", а также "губити голову" и "втрачати голову" (в значении действовать безрассудно).

Употребление слова "губити"

Когда мы пытаемся четче разграничить значения этих слов, становится понятно, что глагол "губити" чаще касается материальных вещей. Его употребление нередко предполагает возможность найти утерянное, хотя и не всегда гарантированную. Акцент здесь делается на процессе исчезновения чего-то из нашего владения или поля зрения из-за собственной невнимательности, небрежности или случайности. Например, "Він постійно губить гроші: то гаманець залишить десь, то банкноти випадуть з кишені" - здесь речь идет о физической потере из-за невнимательности.

Употребление слова "втрачати"

Зато глагол "втрачати" больше касается нематериальных вещей и преимущественно предполагает полную невозможность или крайне малую вероятность возврата утраченного. Акцент делается на процессе лишения чего-то в результате определенных обстоятельств, часто без нашего прямого желания или контроля. Сравните с предыдущим примером: "Він постійно втрачає гроші, бо ухвалює необдумані фінансові рішення" – здесь имеется в виду банкротство или финансовый крах, то есть безвозвратный процесс.

Кроме того, существуют специфические контексты употребления этих глаголов. В научной речи, в частности в медицине, используется исключительно "втрачати": например, "втрачати апетит", "втрачати багато крові", "втрачати сон". Это подчеркивает необратимость или объективный характер процесса.

В свою очередь, только глагол "губити" может иметь значение "нищити": "не губи мене" или "в очі любить, а за очі губить".

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