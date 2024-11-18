ВСУ остановили десятки вражеских атак на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации

Продолжаются девятьсот девяносто девятые сутки широкомасштабного вторжения России в Украину. За минувшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

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Ситуация по всей линии фронта остается достаточно напряженной, враг имеет преимущество в технике и живой силе, однако украинские военные мужественно сдерживают давление россиян. Об этом сообщил Генштаб.

По обновленной информации, вчера противник нанес три ракетных удара по позициям украинских военных и населенных пунктов, включая один массированный ракетно-авиационный удар, при этом было использовано в общей сложности 132 ракеты. Также оккупанты совершили 85 авиаударов и сбросили 141 управляемую авиационную бомбу (КАБ).

Кроме того, враг провел более 4700 обстрелов, из которых 111 – из реактивных систем залпового огня, и применил около 1699 дронов-камикадзе. Авиаудары были направлены в районы населенных пунктов Журавка, Кролевец, Басовка в Сумской области; Казачья Лопань, Циркуны, Волчанск, Лозовая, Грушковка, Степная Новоселка, Купянск в Харьковской области; Ивановка, Мирное, Лиман, Заречное, Северск, Закотное, Новомарково, Торецк, Дружба, Дачное, Улаклы, Елизаветовка, Курахово, Большая Новоселка в Донецкой области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 13 районам скопления личного состава, вооружения и военной техники противника, а также по одному пункту управления, радиолокационной станции и станции радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении враг четырежды безуспешно пытался штурмовать позиции наших защитников вблизи Волчанска и Старицы, активно используя бомбардировочную авиацию. На Купянском направлении в течение суток произошло десять вражеских атак, которые Силы обороны успешно отражали возле Кучеровки, Кругляковки, Загрызового и Колесниковки.

На Лиманском направлении противник совершил шесть атак, пытаясь прорвать нашу оборону вблизи Твердохлебового, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины. На Северском направлении наши войска отразили одну атаку врага у Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло одно боевое столкновение вблизи населенного пункта Белая Гора. На Торецком направлении, где враг активно применял бомбардировочную авиацию, было совершено три атаки в направлении Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники пресекли 32 попытки штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Юрьевки, Григорьевки, Пустынки и Петровки. На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Наибольшую активность оккупанты проявляли возле Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Солнцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки и Антоновки.

На Времивском направлении противник осуществил восемь штурмов наших позиций в районах Трудового, Нововодворовка, Ровнополья и Раздолевки, а также нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиации по Великой Новоселке. На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новоандреевки. В Приднепровском направлении войска захватчиков четырежды без успеха пытались вытеснить подразделения Сил обороны с их позиций.

В Курской области идет операция. Авиация РФ продолжает наносить удары по собственным селам и городам; За прошедшие сутки российские самолеты совершили 26 авиаударов, сбросив 33 управляемых авиационных бомбы (КАБ). На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию, нанося удары по украинским населенным пунктам. За прошедшие сутки потери российских войск составили 1560 человек. Кроме того, украинские защитники уничтожили 15 танков, 38 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 99 беспилотников оперативно-тактического уровня, 112 ракет, 107 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 13 ноября, российские кафиры предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Для этого они переоделись в форму Вооруженных сил Украины. Однако благодаря умелым и решительным действиям наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.