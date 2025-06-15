Вспомнил украинских военных: стало известно имя парня, который пел гимн под завалами в Харькове. Фото и видео

Харьковский юноша Даниил Алпеев 11 июня, когда захватчики атаковали беспилотниками жилые кварталы города, был дома со своей семьей. После того, как два дрона попали по их дому, а еще несколько упали рядом, вся семья оказалась под завалами. Все они выжили благодаря тому, что их вовремя откопали - после того, как Даниил начал петь Гимн Украины.

Видео дня

Как пел сначала юноша, а потом и все, кто были рядом, Украине показал первый заместитель председателя Патрульной полиции Алексей Билошицкий. Как рассказал Общественному сам Даниил, он тогда не верил, что выживет.

"В 12 часов начались первые попадания, но это не в мой дом. Я спал, слышал какие-то взрывы, но спал. Тогда я услышал, как оно очень близко уже прилетает, и выбежал в коридор. Когда уже "Шахед" залетел в дом, пару метров возле меня, я выбежал в подъезд. В этот момент два "Шахеда" прилетели в квартиру моего соседа", – говорит Даниил.

Всю семью Даниила завалило стеной. В это время снаружи продолжались взрывы, вспыхнул пожар.

"Я уже попрощался с семьей, попрощался с девушкой. А, когда уже пришли спасатели, крыша начала еще сильнее гореть, когда нас доставали. Начал я гимн петь, когда уже доставали моего папу и мою маму. Я начал петь гимн из страха и адреналина", – вспоминает юноша.

Но главным был не страх. Даниил говорит, что у него есть друзья, которые защищают нашу страну, и знает, что на войне "ребята перед смертью поют гимн на прощание".

"Я это вспомнил и начал петь", – говорит парень.

На видео выше можно увидеть, как откопали поющего ребенка. Это младший брат Даниила Вадим. Он говорит, что лежа под завалами подпевал брату, чтобы всех поддержать.

После той ужасной ночи в больнице оказалась вся семья Даниила, включая юношу. Семья собирает деньги на новое жилье, потому что потеряли все.

А с временным пристанищем помогли друзья Даниила, с которыми парень играет в футбол в одной команде. Даниил мечтает восстановить здоровье и снова вернуться на поле, а пока спортивную форму носит в больничной палате.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за указанной атаки захватчиков по городу три человека погибли и еще более 60 получили ранения и острую реакцию на стресс. Россияне ударили после полуночи и попали точно по жилым кварталам на юге города.

Менее чем за десять минут здесь прозвучали 17 взрывов.

Также спасатели оказали помощь животному, пострадавшему в результате вражеской дроновой атаки - собаку ранил осколок, который задел ей глаз. Четвероногого напоили водой и позаботились о его дальнейшей безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!