'Давай, пей': в Харькове спасатели помогли собачке, раненой в результате российского удара. Видео

Работники спасательной службы оказали помощь собаке, которая пострадала в результате вражеской дроновой атаки в Харькове, в ночь на 11 июня. Животное ранил осколок, который задел глаз.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области. Там поделились кадрами спасения четвероногого.

"Среди руин, боли и тревог войны есть те, кто не может рассказать о своей боли словами. В Харькове спасатели и медики пришли на помощь носику, который пострадал в результате российского обстрела – осколок ранил ему глаз", – говорится в сообщении.

Чрезвычайники отметили, что напуганная собака доверилась людям и позволила подойти к ней.

"Давай пей, все нормально. Молодец", – подбадривали спасатели.

Животному оказали медицинскую помощь, напоили водой и позаботились о его дальнейшей безопасности.

"Это еще одна спасенная жизнь. Потому что каждый, кто страдает – заслуживает помощи. Даже если имеет четыре лапы и хвост", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на среду, 11 июня, захватчики массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Целью врага на этот раз стали Основянский и Слободской районы города. В результате атаки есть погибшие, пострадали 60 харьковчан.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха. Враг привлек 86 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 49 из них: сбито 40 БпЛА, еще 9 дронов не достигли целей, в том числе из-за действия РЭБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!