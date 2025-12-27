Всплеск энергии после Рождества: гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 27-28 декабря

Последние выходные 2025 года принесут динамику в нашу жизнь и как будто выведут нас из сна. Первая четверть Луны в Овне приходится на субботу, 27 декабря, поэтому наши праздничные решения и планы будут испытаны. Это день наибольшей активности. Возможны конфликты и нетерпеливость.

Видео дня

Воскресенье, 28 декабря, будет способствовать размышлениям, хотя энергия Марса в Козероге будет подталкивать нас действовать, пишет Astrowww. Это отличный день для физических упражнений, прогулки, уборки, которые помогут нам уменьшить стресс. Больше о том, что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Вы почувствуете прилив сил, уверенности и желание отстаивать свою позицию. Однако избегайте импульсивности с близкими людьми. Ваши карьерные амбиции сейчас чрезвычайно высоки, поэтому продумайте стратегию на 2026 год. И не тратьте энергию на споры.

Телец

Эти выходные могут принести вам внутренний прорыв. Могут выйти наружу ваши скрытые страхи или желания, которые требуют внимания. Вы будете мыслить нестандартно, поэтому это отличное время для планирования долгого путешествия. Или, возможно, вам стоит записаться на какой-то учебный курс, о котором вы мечтали?

Близнецы

Вы будете стремиться к встречам с друзьями и социальной активности. Однако Марс в Козероге предостерегает вас от поверхностности. Это будут важные выходные, когда вам понадобится конкретика и глубокие, честные разговоры. Не сплетничайте, а лучше стройте свои отношения.

Рак

Ваша напористость будет испытана на прочность. У вас может возникнуть желание показать окружающим людям свои способности, несмотря на то, что вы домосед. В отношениях может возникнуть напряженность. Ищите баланс между вашими профессиональными амбициями и потребностями вашей второй половинки.

Лев

Вы почувствуете желание приключений. Вы захотите вырваться из рутины. Поэтому это идеальные выходные для короткого отпуска. Или же попробуйте что-то совершенно новое. В сфере здоровья придерживайтесь дисциплины – начните тренировки после праздника. Ваше тело нуждается в движении.

Дева

Это время сильных эмоций. Могут возникнуть "горячие" дискуссии в спальне или в финансовой сфере. Также эти дни благоприятны для творчества и романтики. Не волнуйтесь о деньгах, а направьте свою энергию на страсть — художественную или романтическую. Вы будете привлекательными.

Весы

Позаботьтесь о своих отношениях, поскольку может возникнуть конфликт. Если что-то вас беспокоило в отношениях, то теперь это взорвется. Вам нужно прояснить ситуацию. Марс в Козероге может вынести на свет ваши семейные или жилищные проблемы, что повлечет напряженность. Будьте честными, но старайтесь не спорить.

Скорпион

У вас возникнет желание "навести порядок в своей жизни" прямо сейчас. Это отличное время для пересмотра или реорганизации ваших планов. Марс в Козероге будет способствовать остроте ума и усилит ваше умение убеждать. Используйте эти выходные для общения – ваши слова будут точными.

Стрелец

Вы снова будете стремиться к развлечениям, флирту и спонтанности. Теперь вы будете беззаботными. Что касается финансов, развлекайтесь, но не тратьте все сразу. Будьте разумными. Займитесь хобби, которое вам нравится.

Козерог

В эти выходные ваш дом может стать полем битвы. Возможна напряженность с вашими близкими. Сейчас ваша энергия мощная и даже доминирующая. Поэтому будьте осторожны и не навязывайте свою волю родным слишком сильно. Лучше займитесь ремонтом, а не командуйте.

Водолей

Ваш ум будет активным. У вас возникнет много идей. Также можете быть слишком прямолинейными в своих словах. Помните, что лучшие планы строить в тишине и в одиночестве. Поэтому запишите свои мысли, но пока не рассказывайте о них. Почитайте книги или съездите в короткое путешествие.

Рыбы

Вы будете склонны к импульсивным покупкам, поэтому остерегайтесь распродаж после Рождества. Эти выходные прекрасно подходят для социальных мероприятий. Вместо того, чтобы тратить деньги, встретьтесь с друзьями. Совместное дело принесет результат в будущем.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.