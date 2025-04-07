Всемирный день здоровья: как проекты Фонда Рината Ахметова помогают детям Украины

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Фонд Рината Ахметова уже многие годы активно поддерживает проекты, направленные на помощь детям Украины.

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В настоящее время – в условиях полномасштабной войны – особое внимание сосредоточено на предоставлении реабилитации детям, пострадавшим от войны. Эта помощь реализуется через проект "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей", начатая еще в 2016 году. В настоящее время такую бесплатную реабилитацию могут пройти все дети до 18 лет, получившие ранения во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Также с 2018 года Фонд активно реализует проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". В его пределах помощь по слухопротезированию могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных громадах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Каждый современный аппарат – с искусственным интеллектом и настраивается индивидуально под нужды ребенка. Благодаря этим устройствам сотни ребят впервые услышали звуки окружающего мира, голоса родителей и получили возможность учиться наравне со сверстниками.

Еще одним активным проектом является Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины", в рамках которого проводятся смены "Блогер Кэмп". Там дети от 10 до 16 лет отдыхают, восстанавливаются, проходят психологическую реабилитацию и овладевают навыками блоггера. К участию в "Блогере Кемпе" приглашаются:

– дети, возвращенные из депортации;

– дети, потерявшие родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети опекунов и усыновителей;

– дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие от боевых действий.

Успейте зарегистрироваться на весеннюю смену в "Блоггере Кемпи" по ссылке.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины", почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили уже более 5 миллионов украинских детей.

"Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"