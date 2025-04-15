Вселенная будет вас проверять: астропрогноз на 15 апреля

Во вторник, 15 апреля длится 17 лунный день, а около полуночи начнется 18. Луна находится в созвездии Скорпиона, а Солнце – в Овне.

Видео дня

На что в такой день стоит обратить внимание, эксклюзивно рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она напомнила, что вторник – это всегда энергетически сильный день.

"Это день напряжения, день внутренней работы над собой, внутренней активности, день выбора. Поэтому в этот вторник перед вами будут поставлены какие-то выборы, на которые вам нужно обратить внимание, вам проявят ситуации, на которые вам нужно обратить внимание", – спрогнозировала Исита Гая.

Впрочем, она пообещала, что никто не останется в этой ситуации в одиночестве. "Вселенная будет вам подсказывать, куда вам посмотреть, что нужно скорректировать исправить в жизни", - сказала она.

Астролог посоветовала приготовиться к тому, что некоторые ситуации могут вызвать раздражение или случаться что-то неожиданное. "Поэтому очень хорошо нужно понять, что вторник – это день экзаменов и испытаний. И вселенная в этот день вас экзаменует. Поэтому просто наблюдайте, не реагируйте на всевозможные провокации, подмечайте детали и вы сможете выйти гармонично из всех ситуаций", – посоветовала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 15 апреля для всех знаков зодиака – кому сегодня будет хорошо принимать сложные решения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.