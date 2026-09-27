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Всегда молоды душой: 5 знаков зодиака с "антивозрастной энергией" к которым всех тянет магнитом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Иллюстрация. Друзья
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В астрологии вечно молодыми душой и телом чаще всего считают Близнецов, Стрельцов, Весов, Водолеев и Львов. Они живут на полную, и заряжают вокруг себя такой же энергией. 

Астрологи подробно рассказали, в чем же фишки этих 5 знаков зодиака, с которым всегда легко общаться и они всегда молоды душой и телом. 

Близнецы – настоящие дети воздуха

Они постоянно учатся, пробуют новое и ведут активный образ жизни. Гибкое мышление и легкое отношение к переменам помогают им сохранять юношескую ауру.

Стрелец – оптимист с молодой душой

Возраст для него – всего лишь цифра в паспорте. Любовь к путешествиям, свободе и спонтанным решениям не даёт ему стареть.

Водолей – мыслит наперед и не живет по шаблонам 

Абсолютная внутренняя свобода и острый ум помогают ему оставаться "своим" в любой молодежной компании.

Весы – избегают стрессов и ценят гармонию

Они умеют ухаживать за собой и поддерживать баланс, благодаря чему выглядят свежо и элегантно в любом возрасте.

Лев – не позволяет себе стареть на публике

Жизненная энергия, уверенность в себе и внимание к своей форме помогают Львам долго сохранять юношеский задор.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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