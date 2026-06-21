Всегда контролируют все и всех: люди, родившиеся в эти месяцы, чаще относятся к типу А

Люди типа А отличаются конкурентоспособностью, целеустремленностью, оперативностью, организованностью, нетерпеливостью, стремлением к контролю и независимостью. Это означает, что, будучи настроенными на победу, они часто достигают своих целей, но при этом могут испытывать, скажем так, довольно сильный стресс и тревогу.

Видео дня

Поэтому наличие правильных механизмов преодоления для управления этим типом личности (например, регулярная практика медитации!) является неотъемлемой частью ощущения равновесия. При этом некоторые месяцы рождения наиболее склонны к проявлению личности типа А, по мнению опытных астрологов, пишет OBOZ.UA.

Январь

Если вы встречаете Новый год и свой День рождения в одном месяце, то вы тот, чье Солнце находится либо в трудолюбивом, ответственном Козероге, либо в эксцентричном, сосредоточенном на природе Водолее. Оба эти знака зодиака управляются Сатурном — планетой ответственности, упорного труда, ограничений и преданности. Поэтому, независимо от того, являетесь ли вы амбициозным Козерогом или своеобразным Водолеем, вы от природы стремитесь к успеху. Влияние кардинальной Шапки может сделать вас более склонными к целеустремлённости и организованности, тогда как быть более фиксированным Водолеем может означать, что вам легко сосредоточиться на своих стремлениях, но также трудно переключиться, когда этого требует ситуация.

Апрель

Родившиеся, когда весна дарит новые цветы и более зеленые пейзажи, ваше Солнце находится либо в целеустремленном, соревновательном знаке Овна, либо в решительном, надежном знаке Тельца, что делает вас человеком, чрезвычайно сосредоточенным и решительно настроенным на достижение своих самых амбициозных целей. Двигаться вперёд с новыми начинаниями и смелыми планами — ваша сильная сторона, и ваш подход к плану зависит от того, что больше влияет на вас: управитель Овна, быстрый и яростный Марс, или управитель Тельца, ориентированная на отношения Венера. В любом случае, ваша соревновательная жилка, потенциальная нетерпеливость и желание контролировать ситуацию приближают вас к личности типа А.

Сентябрь

Если вы родились в месяц, служащий мостом между летом и осенью, ваше Солнце находится в Деве, ориентированной на служение и интеллектуальную деятельность, или в Весах, стремящихся к партнерству. Вы стремитесь быть полезными и привносить в свои отношения и опыт больше равновесия, и часто составляете очень точную, подробную дорожную карту для достижения намеченного результата. Вы от природы инициативный человек, но также склонны к волнению, перегрузке и тревоге, что является побочным эффектом того, что вы — настоящий целеустремленный дух Типа А.

Октябрь

Отмечая свой день рождения в самом сердце осени и в это таинственное время года, вы относитесь к числу людей, чье Солнце находится либо в Весах, ориентированных на отношения и стремящихся к красоте, либо в могущественном, магнетическом Скорпионе. Вы креативны, эмоционально проницательны и стремитесь привнести в мир больше элегантности и интимности. Независимо от того, ближе ли вам светлые и общительные Весы или амбициозный, замкнутый Скорпион, вы стремитесь упорно работать над достижением всех своих самых высоких целей. Чтобы убедиться, что вы оставили свой след, вы будете упорно работать над сетью контактов и делать смелые, незабываемые шаги.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.