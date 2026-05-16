Пляжи временно оккупированного Крыма превращают в оборонительные укрепления вместо традиционных зон отдыха. Вместо туристической инфраструктуры там появляются бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона".

По сети уже разлетаются красноречивые видео. Ситуация изрядно возмутила и напугала россиян.

На кадрах – привычная картина: приезжие жалуются на судьбу, но все равно лезут в воду, протискиваясь между бетонными глыбами. В частности, такой "свежий дизайн" зафиксировали на некогда популярном пляже в районе Еленовки. Вся береговая линия, где когда-то кипела курортная жизнь, сейчас больше напоминает военную базу.

Эти кадры – лучшая иллюстрация того, как затянулась российская "трехдневная война". Армия, которая собиралась за считанные дни взять Киев, теперь в панике окопается на пляжах и судорожно готовится отражать атаки с моря. Реактивность оказалась совсем не такой, как им обещала пропаганда.

Напомним, армия государства-агрессора РФ осуществляет масштабное минирование побережья оккупированного Крыма и прилегающих акваторий. Противник боится высадки десанта Сил обороны Украины.

