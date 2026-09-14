Все резко изменится к лучшему: три знака зодиака после новолуния почувствуют прилив энергии

После 11 сентября, после новолуния четыре знака Зодиака смогут смело начать решать даже самые старые дела и накопившиеся вопросы. Именно после этой дати дела пойдут легче, а люди к вам буду доброжилательные.

Видео дня

Астрологи рассказали, что три знака зодиака сильнее всех почувствуют переход Меркурия во всех сферах жизни, пишет YourTango.

Весы

Переход Меркурия в ваш знак усилит способность находить нужные слова и налаживать полезные связи. Вы начнете внимательнее относиться к мнению окружающих и не захотите принимать важные решения исключительно самостоятельно. Для вас окажется полезным задавать вопросы, обсуждать идеи и рассматривать разные точки зрения

Овен

Меркурий в Весах поможет вам по-новому взглянуть на отношения с окружающими. Общение станет более содержательным, а в разговорах вы начнёте замечать не только слова собеседников, но и то, что они чувствуют. Благодаря этому вам удастся лучше понять людей, которые играют важную роль в вашей жизни.

Такой подход окажется особенно полезным там, где требуется сотрудничество. Вы сможете легче договариваться, учитывать интересы других и при этом продвигать собственные идеи. Командные проекты, совместные решения и любые дела, в которых многое зависит от взаимодействия с окружающими, получат дополнительный импульс.

Козерог

Переход Меркурия в Весы усилит необходимость общаться с людьми, от которых зависят важные решения, поэтому многое окажется связанным с переговорами, обсуждениями и умением правильно представить свои интересы.

Вы будете чувствовать себя увереннее, когда речь зайдет о собственных потребностях и целях. Вместо того чтобы ждать подходящего момента, вы сможете прямо сказать, чего хотите, и определить условия, при которых готовы двигаться дальше. При этом ваша готовность искать компромисс поможет избежать лишнего напряжения. Вас услышат, а вашим предложениям уделят больше внимания.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.