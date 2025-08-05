"Все работает на слабости": Буданов ответил, использует ли украинская разведка проституток для получения информации. Видео
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов открыто заявил, что украинская разведка не отвергает никаких методов, если они ведут к результату. В частности, он признал, что проститутки и эскорт могут использоваться в работе спецслужб.
Об этом глава ГУР МО рассказал во время интервью Рамине Эсхакзай. По словам Буданова, для достижения цели разведчики имеют право применять любые методы – если это действительно необходимо.
"Это может звучит там как-то неприятно для кого-то, аморально там и так далее... Ну, а что делать, если нужно? И есть такой путь достижения цели. Я не вижу в этом проблемы на самом деле никакой", – сказал он.
При этом глава ГУР уточнил: никого к таким действиям не заставляют – все происходит только по решению самого агента. А если разведчик, например, не имеет семьи – то и моральных барьеров меньше.
Он также признал, что эскорт и секс-работницы иногда становятся источниками уникальной информации. Люди часто раскрываются перед ними особым образом – и делятся тем, что никогда не скажут даже опытному агенту.
Как сообщал OBOZ.UA, Буданов ранее заявил, что Россия готовится к масштабной войне и планирует потратить около 1,1 трлн долларов не перевооружение до конца 2036 года. Это самая большая программа вооружения страны-агрессора со времен распада Советского Союза.
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