Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов открыто заявил, что украинская разведка не отвергает никаких методов, если они ведут к результату. В частности, он признал, что проститутки и эскорт могут использоваться в работе спецслужб.

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Об этом глава ГУР МО рассказал во время интервью Рамине Эсхакзай. По словам Буданова, для достижения цели разведчики имеют право применять любые методы – если это действительно необходимо.

"Это может звучит там как-то неприятно для кого-то, аморально там и так далее... Ну, а что делать, если нужно? И есть такой путь достижения цели. Я не вижу в этом проблемы на самом деле никакой", – сказал он.

При этом глава ГУР уточнил: никого к таким действиям не заставляют – все происходит только по решению самого агента. А если разведчик, например, не имеет семьи – то и моральных барьеров меньше.

Он также признал, что эскорт и секс-работницы иногда становятся источниками уникальной информации. Люди часто раскрываются перед ними особым образом – и делятся тем, что никогда не скажут даже опытному агенту.

Как сообщал OBOZ.UA, Буданов ранее заявил, что Россия готовится к масштабной войне и планирует потратить около 1,1 трлн долларов не перевооружение до конца 2036 года. Это самая большая программа вооружения страны-агрессора со времен распада Советского Союза.

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