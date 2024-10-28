Все крутится вокруг одной темы: украинцы назвали реформы, которые считают главными

В Украине вопросы реформирования разных секторов общества и государства остаются в центре внимания общественности. Одной из наиболее актуальных тем является борьба с коррупцией.

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Такие данные социологического опроса опубликовала группа "Рейтинг". Так, 74% украинцев считают борьбу с коррупцией самой неотложной реформой. При этом только 15% опрошенных выразили удовлетворение существующими мерами в этой сфере, а 84% – недовольны.

На втором месте по важности стоят трансформация национальной безопасности и обороны, а также реформа судебной системы и прокуратуры, которые признали неотложными 36% респондентов.

Реформой национальной безопасности удовлетворены 46% опрошенных, в то время как 47% выразили недовольство. Ситуация с реформой судебной системы выглядит еще хуже: 73% украинцев недовольны, только 21% удовлетворены, а 7% не смогли определиться.

Что касается других реформ, только около 10% опрошенных считают трансформацию полиции и таможенной системы приоритетом, в то время как 4% акцентируют внимание на цифровой трансформации. Однако последняя вызывает больше положительных отзывов: 66% респондентов удовлетворены ее реализацией, в то время как 20% недовольны.

В сфере реформ полиции 57% опрошенных недовольны, а удовлетворены примерно 40%. Что касается таможенной системы, 56% выразили недовольство, в то время как менее 30% испытывают удовлетворение.

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года методом CATI среди 2000 респондентов на территории Украины, подконтрольной правительству. Погрешность опроса составляет 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.

Как сообщал OBOZ.UA, началось с того, что правоохранители уличили в коррупции главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины. Дома и в кабинетах во время обысков нашли наличные деньги в разных валютах на $6 млн. 7 октября Татьяне Крупе суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения 500 млн грн залогов. Позже ее дело передали в НАБУ.

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