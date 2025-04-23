Время приключений: что следует сделать 23 апреля

В среду, 23 апреля, длится 25 лунный день. Луна находится в Рыбах, Солнце – в Тельце.

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Как это повлияет на энергию дня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала приготовиться к интересным событиям.

"Среда – это день приключений, это всегда день каких-то новинок, каких-то интересных вещей, поэтому будьте открыты к новому, будьте открыты к новым знакомствам, к путешествиям", – порекомендовала астролог.

Чтобы правильно воспользоваться возможностями дня, Исита Гая посоветовала пойти на прогулку с друзьями. "Вы можете с кем-то познакомиться, кого-то встретить на улице, какое-то неожиданное происшествие, событие, которое вы не ожидали может с вами случиться, вы можете получить подарок", – спрогнозировала астролог.

Она назвала эту среду днем, когда мы будем учиться принимать. "Принимать других людей, принимать внимание от других людей, принимать все происходящие события. Это день принятия, поэтому проведите его с радостью", – порекомендовала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака – в каких областях жизни сегодня будет везти всем.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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