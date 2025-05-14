Время осуществлять мечты: астропрогноз на 14 мая

В среду, 14 мая продолжается 17 лунный день. Луна находится в знаке Стрельца, а Солнце - в Тельце.

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С чего начать и как провести этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам число дня – пятерка – это число творческой энергии.

"Пятерка – это детская энергия, это творческая энергия. Это энергия коммуникации. Среда – это также энергия пятерки. Это энергия Меркурия. Это энергия коммуникации. И очень важно в эту среду отдаться своему творчеству, отдаться детской энергии", – сказала астролог.

Она посоветовала тем, кто имеет какую-то давнюю мечту, сегодня ее наконец осуществить. "Подарите себе какой-то замечательный подарок. Подарите себе какую-то интересную эмоцию, с радостью проведите это время", – призвала Исита Гая.

Тем, у кого есть дети, она посоветовала провести день с ними. Или посвятить день своему творческому вдохновению и творческому делу. Например, сделать что-то собственными руками

"Также этот день подходит для коммуникации с другими людьми, для того, чтобы вы делились новой информацией, новой энергией. Поэтому этот день, он благоприятен в любом случае", – рассказала астролог.

Исита Гая призвала провести эту среду сознательно и с энергией в своем сердце. "Вы можете начать этот день просто с благословения себе. Когда вы еще лежите в постели, у вас закрыты глаза и вы начинаете себя благословлять", – посоветовала она.

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