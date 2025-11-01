Время для душевности и внутренних открытий: астропрогноз на выходные 1-2 ноября

Выходные, 1-2 ноября, будут полны размышлений, семейных встреч, а также эмоций. Кто-то найдет утешение в тишине и близости, а другие – в разговорах, эмоциях и внутренних открытиях.

Скорпион отпустит то, за что долго держался, а Близнецы откроют то, что изменит их взгляд на прошлое, пишет Lokalna.news. Больше о том, что приготовили вам звезды, читайте в гороскопе.

Овен

Эти выходные станут паузой среди стремительного темпа жизни. Встретьтесь с семьей, близкими, чтобы укрепить свои отношения. Позвольте себе немного тишины, прогулки, размышлений и разговоров без стресса. Так вы заземлите себя и приглушите свои эмоции.

Телец

Вы будете стремиться к теплу, стабильности и домашней обстановке. Эти выходные принесут именно это, а также немного воспоминаний. Это время способствует разговорам о важном. Вы можете встретить кого-то, кто вернет вам мягкость. Обратите внимание на потребности своего тела и сбавьте темп.

Близнецы

Вы откроете то, что действительно важно. Прислушайтесь к историям ваших родных. Вы можете открыть что-то, что изменит ваш взгляд на прошлое. В отношениях проявите чувствительность, ваши слова будут более важными, чем обычно. Побудьте в тишине, это вас исцелит.

Рак

Вы погрузитесь в атмосферу воспоминаний. Вы можете вспомнить кого-то или что-то, что когда-то оставило след в вашем сердце. Не бойтесь своих чувств. Поговорите с любимым человеком, это принесет вам облегчение. Также сходите на прогулку.

Лев

Вы будете стремиться к спокойствию и теплу. В отношениях будьте терпеливыми и внимательными. Выходные принесут вам спокойствие и размышления. У вас уже назревает решение, которое вы скоро примете.

Дева

Вы можете почувствовать потребность упорядочить не только свое пространство, но и свои эмоции. Позаботьтесь об атмосфере, это принесет вам спокойствие. Вы также подумаете о том, кого вам не хватает и за что вы благодарны людям, которые рядом с вами. Семейные разговоры могут быть деликатными.

Весы

Вы найдете баланс между тишиной и общением. Это отличное время для размышлений, а также для искренних, неторопливых встреч. Некоторые ваши эмоции могут вырваться на поверхность. Позвольте себе быть человеком, а не идеальной картинкой. Вы можете услышать хорошее послание, которое пробудит в вас что-то хорошее и даст надежду.

Скорпион

Эти выходные могут принести глубокие озарения. Старая рана наконец-то заживет. Вы станете готовыми отпустить то, за что долго держались. Однако не замыкайтесь в себе. Кому-то из ваших близких может понадобиться ваша поддержка, поэтому будьте добрыми.

Стрелец

Вы привыкли двигаться, однако в эти выходные почувствуете потребность в покое. Вы найдете этот баланс. Прогулка поможет вам осмыслить свои эмоции. не скрывайте шутками свои истинные чувства.

Козерог

Эти дни могут принести вам внутренние размышления. Вы почувствуете потребность понять собственные корни. Кто-то может попросить вашей помощи или присутствия, поэтому поддержите этого человека. В то же время заботьтесь и о себе.

Водолей

Вы можете почувствовать желание быть ближе к людям. Эти дни будут полны разговоров и воспоминаний. Старайтесь не анализировать все, как вы привыкли. Прислушивайтесь к своему сердцу и будьте душевными. Не стесняйтесь своей тоски и других чувств.

Рыбы

Ваши эмоции будут глубокими, если вы позволите их себе. Кто-то может поблагодарить вас за ваше присутствие или добрый жест. Слушайте людей, однако прежде всего – свою интуицию и себя. Если есть желание поплакать, позвольте это себе. Это не слабость, а очищение.

