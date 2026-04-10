Враг хочет дестабилизировать ситуацию: СБУ обратилась к украинцам накануне Пасхи

Служба безопасности Украины предупредила об угрозе дестабилизации ситуации накануне Пасхи. В ведомстве отмечают, что несмотря на заявления РФ о "перемирии", враг продолжает активные подрывные действия.

Украинцев призывают быть особенно бдительными во время праздничных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри страны, особенно накануне и во время больших религиозных праздников, в частности Пасхи. Речь идет об информационно-психологических операциях, провокациях, а также подготовке терактов и диверсий.

Несмотря на публичные заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", вражеские структуры не прекращают деятельности против Украины. В спецслужбе отмечают, что эти действия направлены на создание паники, расшатывание внутренней ситуации и нанесение вреда гражданскому населению.

Сотрудники СБУ системно работают на опережение и предотвращают большинство таких преступлений. В частности, правоохранители регулярно разоблачают агентуру, которая пытается искусственно разжигать конфликты между представителями различных конфессий и религиозных общин.

Отдельное внимание контрразведка уделяет попыткам вербовки украинцев. По данным СБУ, враг пытается привлекать граждан к подготовке терактов, диверсий и корректировки ракетных и дроновых ударов по гражданской инфраструктуре.

В ведомстве отмечают, что основными целями оккупантов остаются места массового скопления людей — независимо от назначения объектов или их расположения.

Сейчас сотрудники СБУ и других правоохранительных органов работают в усиленном режиме круглосуточно, чтобы противодействовать угрозам. В то же время важной составляющей безопасности остается внимательность самих граждан.

Служба безопасности призывает украинцев в период Пасхи соблюдать базовые правила безопасности: быть особенно бдительными во время посещения массовых мероприятий, не поддаваться на провокации, сообщать правоохранителям о подозрительных предметах или лицах, а также информировать о контактах с незнакомцами, которые предлагают "легкий заработок".

Кроме этого, граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях, по возможности помогать другим и обязательно соблюдать установленный комендантский час.

В СБУ напомнили, что работает круглосуточная горячая линия по номеру 1516. Также обратиться в спецслужбу можно через электронную почту [email protected] или специальный чат-бот t.me/spaly_fsb_bot для сообщения о подозрительной деятельности.

В ведомстве отмечают, что своевременная информация может спасти жизнь, и призывают украинцев быть ответственными и внимательными.

