Люди, очень прошу каждого присоединиться к срочной помощи фронту. Действительно очень тяжелая ситуация на Покровском и Лиманском направлениях.

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На Сумщине продолжается эвакуация тысяч людей. Продолжаются ожесточенные бои, кровавая тяжелая битва. Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно!!! У нас много погибших и раненых.

Штурмовые подразделения отправляют на усиление, им срочно нужна наша помощь.

Дроны, очень очень нужны на передовую!!! Два дрона Мавик 3 про - 3800 евро. Надо выкупить три зарядные станции, две старлинки и генератор. Запчасти для автомобиля.

В общем нужно собрать - 370000 грн.

За две недели выкупила Четыре зарядные станции -всего 107000 грн. Три старлинка - 49000 грн. Два дрона - 3600 евро. Генераторы - 16500 грн. Планшеты - 15110 грн. Две антенны - 22800 грн и 18980 грн.

Люди, прошу помочь, очень много просьб от бойцов, которые каждый день в кровопролитных боях. Кто как может 5-20-100 грн.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973/UA753220010000026204306753142

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