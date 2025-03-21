'Врачи фиксируют прогресс': тяжелораненая Марина из Запорожья прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Зимой 2024 Марина попала под обстрел в Запорожье. В тот день враг попал КАБами по центру города. Из-за паники женщина не сразу поняла, что ранена, потому что пыталась скрыться из эпицентра взрыва. Окончательный диагноз услышала от врачей – тяжелое осколочное ранение двух ног. Такая травма требует курса физической реабилитации и психологического обновления, которым ее обеспечил Фонд Рината Ахметова.

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"Я очень обрадовалась, когда узнала, что Фонд поможет мне с реабилитацией. Здесь свежий воздух, природа, никаких тревог. Реабилитация очень нужна организму и особенно для психологического здоровья", – рассказывает о курсе восстановления Марина.

Врач-терапевт Снежана Чеботарева рассказала, что специалисты подобрали индивидуальную программу реабилитации для Марины, учитывая ее пожелания для скорейшего восстановления.

"После ранения у нее немного уменьшена чувствительность ноги. Поэтому для нее первоочередная задача – это восстановление подвижности и чувствительности конечности. Для этого Марина выбирает для себя процедуры, в основном направленные на улучшение циркуляции и кровообращения. Это – нордическая ходьба, плавание, курсы массажа", – рассказывает врач.

Марина уже ощущает положительную динамику обновления. Ее подвижность постепенно улучшается. Теперь женщина мечтает – наконец-то надеть платье или юбку, а еще сесть за руль и без боли нажать на сцепление.

"Я уверена, что смогу нормально ходить уже скоро. Я над этим сейчас и работаю", – говорит Марина.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысяч украинцев.

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн с начала полномасштабного вторжения.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонд или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).