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Впервые за 240 лет известны точные размеры: в Одессе нашли башню замка Хаджибей. Фото

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
4 минуты
1,8 т.
Археологи отмечают, что исследования будут продолжаться
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В Одессе археологи впервые за более чем два столетия смогли точно определить размеры и расположение замка Хаджибей. В ходе раскопок на Приморском бульваре был обнаружен фундамент одной из его башен, сохранившийся в относительно хорошем состоянии.

Находка позволяет по-новому взглянуть на историю города и его фортификационное прошлое. Об этом сообщил ректор Южноукраинского национального педагогического университета профессор Андрей Красножон.

Найденная башня и уточнение размеров замка

Археологическая экспедиция, организованная университетом совместно с Институтом археологии НАН Украины, обнаружила фундамент одной из башен Хаджибейского замка.

В Одессе обнаружили башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей

Это позволило впервые за 240 лет не только точно локализовать оборонительный комплекс, но и установить его реальные размеры, которые ранее вызывали споры среди исследователей.

По данным археологов, диаметр башни составлял около 8 метров, а толщина стен – до 2,5 метра. Несмотря на то, что на исторических планах башня изображалась круглой, её фундамент оказался многоугольным, что было распространённой практикой в средневековом фортификационном строительстве.

Часть кладки сохранилась настолько хорошо, что исследователи зафиксировали даже элементы деревянной арматуры стен.

В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей

Находки разных эпох

В ходе раскопок археологи обнаружили многочисленные артефакты, свидетельствующие об активном использовании сооружения в разные исторические периоды. В частности, была найдена серебряная монета султана Абдул-Хамида I 1785 года, что подтверждает использование башни в османский период.

В то же время под фундаментом башни обнаружены следы ещё более древнего слоя – хозяйственная яма с золотоордынским кувшином XIV века. Это свидетельствует о существовании жизни на этой территории задолго до возведения замка. Также была найдена русская монета 1761 года в остатках инфраструктуры артиллерийского двора.

В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей

Исторический контекст и значение открытия

Исследователи установили, что замок имел размеры примерно 32 на 37 метров и располагался под современной брусчаткой Приморского бульвара. Значительная часть сооружения остается под землей.

Известно, что после штурма в 1789 году замок начали разбирать на строительные материалы, что частично объясняет его разрушение.

Полученные результаты стали возможными благодаря многолетней систематической работе ученых, участию студентов и волонтеров, а также поддержке городских властей. Археологи отмечают, что исследования будут продолжаться, ведь значительная часть комплекса еще требует изучения.

В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей
В Одессе нашли башню замка Хаджибей

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