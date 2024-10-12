Впервые в истории Украины под угрозой уничтожения Аллея Памяти Защитников Украины

14 октября 2022 в г. Киеве по ул. Оранжерейная, 2 – Дорожицкая, 7 с участием большого количества благотворителей была торжественно открыта Аллею памяти защитников Украины. Аллея памяти защитников Украины находится на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

Видео дня

Правовой режим Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника – комплекса памятников истории и культуры Лукьяновского гражданского кладбища в Киеве запрещает устанавливать (размещать) сооружения (МАФ) торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности на улицы Дорогожицкая, 7 в пределах ее территории, прилегающей к указанному комплексу памятников истории и культуры.

19 июля 2024 г. началась попытка разрушения Аллеи путем завоза тяжелой техники на территорию заповедника с целью установления малой архитектурной формы, что на самом деле является торговым двухэтажным сооружением, размером 12 на 6,7 метра. При начальной подготовке установки торгового сооружения "МАФа" были совершены действия по уничтожению забора, разравнивание участка, в том числе поврежденные могилы, абсурдно и недопустимо. На основании вызова семьями погибших, которых собралось более десяти, патрульной полиции по номеру "102" было установлено отсутствие каких-либо разрешительных документов и возбуждено уголовное производство. О данных преступных действиях было поставлено в известность следствие, административные учреждения и Киевские власти.

Сколько аллей памяти военным установили власти Киева? Однако в свой актив они хотят записать разрушение этих аллей.

Несмотря на многочисленные обращения и сообщения о нарушении законодательства, а главное на сегодняшний день — поношение и проявление неуважения к защитникам, размещенным на мемориале, отдавшим свою жизнь за Украину, 08 октября 2024 года на заседании комиссии Киевского городского совета рассмотрено и удовлетворено заявление заместителя директора Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника (исх. от 01.10.2024 № 058/254-337) о возможности установки двухэтажного сооружения, размером 12 на 6,7 метра по адресу улица Дорогожицкая, 7 в г. Киеве, на земельной , которая находится в постоянном использовании Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

Однако, как можно говорить о величии и достоинстве нации, когда рядом с Аллеей памяти защитников Украины, местом боли и сострадания, благодарности и гордости, символом несокрушимости принимается решение об установлении торгового двухэтажного сооружения "МАФа" на уровне Киевской власти!

Установление любой малой архитектурной формы на прилегающей территории к Лукьяновскому кладбищу на улице Оранжерейной, на которой находится Аллея памяти защитников Украины, ВЫЗЫВАЕТ ОСУЖДЕНИЕ и СОПРОТИВЛЕНИЕ у общественных организаций, общественных деятелей, воинов, патриотов — у всех киевлян, а также вызовет осуждение у наших ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРТНЕРОВ!!!

Семья тех, кто запечатлен на Аллее, записывают видеообращение в защиту памяти своих мужей, сыновей и призывают власти Киева остановить произвол и поругание памяти погибших.

Встали на защиту Аллеи и военные ветераны. Они тоже записывают обращение к Президенту, ко всем ветвям власти с просьбой остановить незаконную установку торгового сооружения и поношение Аллеи Памяти Защитников Украины. Отзовусь их боль и простым киевлянам. На сегодняшний день уже собрано более тысячи подписей киевлян, которые возмущены решением Киевсовета установить торговое сооружение на Лукяновском заповеднике и Аллее Памяти Защитникам Украины, требуют пересмотра решения и отмены разрешения.

Сбор подписей продолжается. Никакой нормативный документ не сможет оправдать этого пренебрежения, которое транслируется местными властями горожанам, демонстрируя фактически настроения вандализма, беспринципности и безразличия к заслугам и невероятным достижениям павших воинов, их вкладу в победу Украины. Более того, власти города начали грязную кампанию по дискредитации как присоединявшихся к созданию Аллеи благотворителей, так и тех, кто сейчас ее защищает.

Не щадя бюджетов, ведь есть понимание объема финансирования на телеграмм-каналы, Киевские власти распространяют лживые сообщения о тех, кто встал на защиту Аллеи. Семьи запечатленных на Аллее получают звонки с угрозами, если они будут активно выступать в защиту Аллеи. А кое-кто получает предложения, за вознаграждение, выступить с позицией, что им очень нравится торговая постройка 12 метров на Лукяновском заповеднике и Аллее Памяти Защитников Украины, которая добавляет величия нашим павшим Героям. Но такие позорные действия властей не остановят сопротивление общества. Аллея будет стоять на месте, а ритуальный магазин никогда не появится рядом с местом памяти павших Героев.

Мы требуем реакции мэра Киева Виталия Кличко на позорные действия его подчиненных. Также обращаемся к правоохранителям с требованием провести быстрое и объективное расследование обстоятельств надругательства над Аллеей и заповедником.

К созданию и открытию места памяти тех, кто навсегда останется в наших сердцах: Лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Благотворительный фонд "Надежда", семья Данилова, семья Дубиль, Пушкаревой Наталии, Слончака Владимира, Цимбалюка Виталия, Елены Костенко, Ландшафтной компании "Ева", семья Ландар, "ТМ Центр газоных трав", Сидоренко Людмилы, Кривого Игоря, Арнаутовой Татьяны, Бойко Александра. В дальнейшем в содержании установленной Аллеи принимали участие семья Чефранова Андрея Борисовича, семья Ландар, семья Дениса Лазурко, семья Олега Манолюка, ООО "ЭНЕРГО РЕСУРС "РИ ГРУПП", Ювелирный дом "СОВА", Адвокатское объединение "Ri Group", Страховая компания ARX, ICON beauty space, ПАО "Украинская пожарно-страховая компания", компания "Стройстандарт", Благотворительный фонд "Величие Жизни", Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Мирный город", ООО "ЭНЕРГО РЕСУРС", ООО "ХАРВИНД", Компания Listan GmbH, Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Сокровищница нации" и наши Европейские партнеры "Medousa developers", "AR.Kiourtzides LLC", компания IVF Hartmann AG (Швейцария), семьи Maich и Kravarik, а также под патронатом Уполномоченного Президентом Украины по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой.