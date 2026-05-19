Возвращение великих: Буданов способствовал восстановлению исторической справедливости для лидера Освободительной борьбы

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов присоединился к процессу возвращения в Украину праха одного из лидеров Освободительной борьбы в составе Армии УНР и Сечевых Стрельцов второго Председателя ОУН Андрея Мельника и его жены Софии Федак. Об этом заявил Председатель ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook, отметив настойчивую работу Офиса Президента, МИД, Украинского института национальной памяти и лично генерала Буданова в вопросе перезахоронения выдающихся украинцев на Родине.

По его словам, власти Люксембурга, где похоронены Андрей Мельник и его жена София Федак, официально предоставили разрешение на их перезахоронение в Украине. Он также выразил благодарность представителям государственных институтов и чиновникам, которые присоединились к реализации процесса возвращения выдающихся деятелей украинского освободительного движения.

"Возвращение Мельников на Родину стало возможным благодаря настойчивости ОП, в том числе генерала Кирилла Буданова, МИД и Украинского института национальной памяти", – отметил Червак.

Отдельно в своем обращении глава ОУН отметил роль представителей люксембургской монархии и украинской общины в Люксембурге, которая в течение десятилетий ухаживала за могилой Андрея Мельника и хранила память об одном из лидеров украинского националистического движения.

По его мнению, возвращение Андрея Мельника в Украину является не только символическим актом исторической справедливости, но и важным шагом в восстановлении национальной памяти о деятелях украинского освободительного движения ХХ века.

Напомним, ранее Кирилл Буданов инициировал создание Пантеона и перезахоронения в Украине выдающихся украинцев, которые похоронены за рубежом.