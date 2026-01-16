Возможно потепление: синоптики сказали, где на выходных может быть 0 градусов. Карта

В Украине на выходных сохранится морозная погода, однако в западных регионах температура воздуха может приблизиться к нулевой отметке. Самые теплые дни ожидаются в Закарпатской области.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозам, по всей территории Украины существенных осадков не ожидается, лишь на юго-востоке местами возможен небольшой снег. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области 17 января

В Киевской области температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов мороза, местами возможно опустится до 23 градусов. Днем термометры покажут от -9 до -14 градусов мороза.

В столице ночью ожидается от 16 до18 градусов ниже нуля, днем от -12 до -14 градусов.

Погода в Украине

Самой холодной суббота будет для жителей северных регионов, а также Хмельницкой и Винницкой областей. Ожидается местами от -22 до -25 градусов. Днем в этих областях будет от -9 до -14 градусов.

На юге и юго-востоке страны ночью прогнозируютот 8 до 13 градусов мороза, днем – от 4 до 9 градусов ниже нуля. В то же время на Закарпатье ночью ожидается от -5 до -10 градусов, а днем термометры покажут от 0 до -5 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, вторая половина календарной зимы в Украине начнется с настоящей морозной погоды. Столбики термометров будут демонстрировать минусовые показатели по всей территории и в дальнейшем.

