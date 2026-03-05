Возможна проверка документов и осмотр авто: СБУ будет проводить мероприятия по безопасности во Львове

Во Львове с 5 по 9 марта Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные и безопасностные мероприятия. К ним также привлекут работников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Во время проверок в городе возможны временные ограничения движения, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Об этом сообщила Служба безопасности Украины во Львовской области.

Основная цель мероприятий – выявление и предотвращение угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также повышение уровня безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии. Мероприятия по безопасности будут проводить с учетом правового режима военного положения. Правоохранители будут работать на территории всего города.

Во время проверок возможны временные ограничения прохода и проезда по отдельным улицам. Также правоохранители могут проверять документы граждан и проводить досмотр автомобилей.

В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка. Кроме этого, предусмотрен осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

В СБУ призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам, выполнять законные требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать правила комендантского часа.

