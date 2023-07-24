'Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня': Залужный трогательно поздравил жену с днем рождения. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный трогательно поздравил с днем рождения свою жену Елену. Он отметил, что благодаря ей достиг всего, что имеет, и выразил благодарность за терпение, мудрость и мужество.

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Соответствующее сообщение украинский военачальник опубликовал в своем закрытом аккаунте в Facebook. Он рассказал, что жена всегда верила в него, даже когда он сам терял веру.

"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я достиг – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая", – написал главнокомандующий ВСУ.

Отметим, что Елена Залужная родилась 24 июля 1976 года. В связи с должностью мужа информации о ней в открытых источниках немного. Известно, что она финансист, вместе пара уже более 20 лет. До войны с мужем часто ходили в пешие туристические походы по Украине.

Также у пары две дочери от предыдущих браков супругов, Кристина и Арина, а общих детей нет. Старшая пошла по стопам отца и стала военнослужащей, к моменту начала войны служила в Киевском гарнизоне. Младшая – окончила Одесский медицинский университет и работает врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Залужный отпраздновал день рождения 8 июля – "железному генералу" исполнилось 50 лет. За день до юбилея он побывал на передовой, чтобы поблагодарить защитников на направлениях "Хортица" и "Таврия" за победу и приближение неизбежной и долгожданной победы.