Сьогодні, в день народження відомого українського композитора Семена Гулака-Артемовського, вирішив я нагадати Вам про творчість його дядька - знаного письменника і ректора Харківського університету Петра Гулака-Артемовського.

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З огляду на тектонічні зміни в ментальності нинішньої американської влади, специфіку етнопсихології влади української та неповторну колоритність і писучість нашої фейсбук-спільноти, пропонує освіжити Вашу памʼять та перечитати знамениту і актуальну ПОБРЕХЕНЬКУ Петра Гулака-Артемовського "ТЮХТІЙ та ЧВАНЬКО":

"Наш віршомаз ТЮХТІЙ старих людей шанує:

Гарасько* як звелів, - він так і компанує.

Чи справжки, чи на жарт що тільки написав,

То так на девʼять рік те в бодню і запхав;

А на десятий рік, як вийме й прочитає, -

Побачить сам здоров, що там ладу біс має,

То в грубку так-таки і впре шпаргалля все!…

От брат його, ЧВАНЬКО, слабкий уже на се!

Що начеркав, те так в друкарню і несе!

Але громада їх однако поважає:

Того ні сном не зна, другого не читає!

Скажіть, будь ласкаві: хто з їх дурніший двох?

Та глузду, гріх казать, скупенько у обох!…

Так перший же хоч тим за працю надолужить,

Що в девʼять рік хоч раз теплом собі услужить;

Другий - такий дурний, що з холоду дрижить,

А книжок же його з півсажня так лежить…"

1 листопада 1819 року, місто Харків.

* Гарасько - Горацій Флакк Квінт (65-8 до н.е.) римський поет, який неодноразово підкреслював, що кожен літератор має бути надзвичайно вимогливий до себе і не повинен поспішати з публікацією своїх творів до тих пір, доки не переконається в їх художній досконалості.

І нагадаю цікаву передмову Петра Гулака-Артемовського до своєї побрехеньки "ТЮХТІЙ та ЧВАНЬКО":

"Мої дні - це тканина з чудних контрастів: я живу плачучи, і плачу сміючись. Кохання - ці солодкі чари для багатьох сердець - було для мого серця джерелом болю та сліз. Щоб полегшити свою долю і свої пекучі жалі, зітхаючи, я пишу забавні вірші. Яка ж бо, справді, смішна наша доля! Бажаючи плакать, я смішу інших!"