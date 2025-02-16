Блог | Воскресное перечитывание украинской классики: Петр Гулак-Артемовский "Тюхтій і Чванько", Или "живу плача, и плачу смеясь"
Сьогодні, в день народження відомого українського композитора Семена Гулака-Артемовського, вирішив я нагадати Вам про творчість його дядька - знаного письменника і ректора Харківського університету Петра Гулака-Артемовського.
З огляду на тектонічні зміни в ментальності нинішньої американської влади, специфіку етнопсихології влади української та неповторну колоритність і писучість нашої фейсбук-спільноти, пропонує освіжити Вашу памʼять та перечитати знамениту і актуальну ПОБРЕХЕНЬКУ Петра Гулака-Артемовського "ТЮХТІЙ та ЧВАНЬКО":
"Наш віршомаз ТЮХТІЙ старих людей шанує:
Гарасько* як звелів, - він так і компанує.
Чи справжки, чи на жарт що тільки написав,
То так на девʼять рік те в бодню і запхав;
А на десятий рік, як вийме й прочитає, -
Побачить сам здоров, що там ладу біс має,
То в грубку так-таки і впре шпаргалля все!…
От брат його, ЧВАНЬКО, слабкий уже на се!
Що начеркав, те так в друкарню і несе!
Але громада їх однако поважає:
Того ні сном не зна, другого не читає!
Скажіть, будь ласкаві: хто з їх дурніший двох?
Та глузду, гріх казать, скупенько у обох!…
Так перший же хоч тим за працю надолужить,
Що в девʼять рік хоч раз теплом собі услужить;
Другий - такий дурний, що з холоду дрижить,
А книжок же його з півсажня так лежить…"
1 листопада 1819 року, місто Харків.
* Гарасько - Горацій Флакк Квінт (65-8 до н.е.) римський поет, який неодноразово підкреслював, що кожен літератор має бути надзвичайно вимогливий до себе і не повинен поспішати з публікацією своїх творів до тих пір, доки не переконається в їх художній досконалості.
І нагадаю цікаву передмову Петра Гулака-Артемовського до своєї побрехеньки "ТЮХТІЙ та ЧВАНЬКО":
"Мої дні - це тканина з чудних контрастів: я живу плачучи, і плачу сміючись. Кохання - ці солодкі чари для багатьох сердець - було для мого серця джерелом болю та сліз. Щоб полегшити свою долю і свої пекучі жалі, зітхаючи, я пишу забавні вірші. Яка ж бо, справді, смішна наша доля! Бажаючи плакать, я смішу інших!"