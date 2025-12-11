Ворвется похолодание: синоптик назвал дату, когда в Украине ударят морозы и пойдет снег

Под конец этой недели в Украине может измениться погода. Столбики термометров резко поползут вниз, в отдельных регионах пройдет снег.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сообщил ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит. На климатические изменения в Украине будет влиять атмосферный фронт, который надвигается из Европы.

Погода до конца недели

Из-за ухудшения погодных условий в большинстве регионов ночью и утром будет способствовать образованию туманов. Видимость будет в пределах 200-500 метров, поэтому водителям и пешеходам важно быть внимательными и осторожными. В пятницу, 12 декабря, будет менее облачно, чем в предыдущие дни, возможны прояснения.

"В восточных областях ожидаем также умеренный дождь с мокрым снегом, местами даже налипание мокрого снега. На дорогах будет образовываться гололедица. Ночью и утром на Закарпатье и в Карпатах местами будет туман", – сообщил Семилит.

Что касается температурных значений, то большинство областей в течение следующих двух дней на юге температуры будут достигать до +11 градусов, на востоке несколько прохладнее: ночью -2... +3 градуса, а днем в 0... +5 градусов. В субботу осадков будет меньше, лишь в северных, центральных и восточных областях ночью местами небольшой дождь со снегом.

В то же время будет происходить незначительное снижение температуры на северо-востоке и востоке страны.

"Ожидаем на 0–5 градусов мороза, на остальной территории от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ночью 1–6 градусов тепла, днем +4... +9", – говорит синоптик.

Однако в воскресенье может быть еще большее похолодание – до -8 градусов. В ночные часы в целом по Украине синоптики ожидают -2... -8 градусов, а в дневные часы -4... +2 градуса. В западных областях и на крайнем юге страны ночью около 0 градусов. Днем столбик термометра будет подниматься до +6 градусов. В этот день в северной части, восточных и некоторых центральных областях, а в понедельник в юго-восточной части страны ночью синоптики ожидают небольшой снег или мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 10 декабря во многих регионах Украины выпал первый снег. Существенные осадки коснулись северо-восточных и восточных областей, а на юге прошли сильные дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре прогнозируют, что эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

