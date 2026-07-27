«Война сделала эту работу ещё тяжелее»: Порошенко поблагодарил медиков за спасение жизней

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в День медицинского работника поблагодарил всех, кто спасает жизни украинцев на фронте и в тылу.

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"Работа врача всегда была очень тяжелой. Когда мы говорим "врач спас жизнь", за этой короткой фразой стоят годы обучения, дежурств, сложных решений и огромная ответственность. Война сделала эту работу ещё тяжелее", – констатирует пятый президент.

"Наши медики работают под обстрелами и во время отключений электричества, принимают раненых, спасают людей после российских атак. И сами больницы стали мишенями: россияне сознательно наносят удары по местам, где людей должны лечить и спасать. За эти годы украинские медики выдержали чрезвычайную нагрузку. И продолжают выполнять свою работу каждый день в крупных больницах, маленьких городах, военных госпиталях. Там, где их помощь нужна больше всего", – написал Порошенко в соцсетях.

"Это очень тяжелая, изнурительная работа. Нужно не только на 100% владеть своей профессией. Нужно уметь слушать, объяснять, принимать решения и не терять самообладания, когда другим его не хватает", – пишет Порошенко.

"Я понимаю на личном опыте, о чем идет речь, ведь моя Марина тоже врач по профессии. Спасибо всем нашим медикам за ваш ежедневный труд и за спасённые жизни! Желаю вам сил, здоровья и как можно больше хороших новостей! С Днём медицинского работника!", – пишет лидер партии.