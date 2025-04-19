'Война оборвала мечты': в боях на Донецком направлении погиб защитник из Хмельницкой области. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь воин из Хмельнитчины Роман Гринчук. Он стал в ряды украинского войска в 2022 году, воевал на Харьковщине и Донетчине, был ранен и во время реабилитации встретил свою любовь.

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Воин уже планировал предстоящую свадьбу с любимой Алиной, но все мечты оборвала война: 12 апреля Роман погиб на Донецком направлении, 18 апреля с ним попрощались в родной Шепетовке. О потере сообщили в Шепетовском городском совете.

"Сердце разрывается от боли...Война оборвала еще одну молодую жизнь, полную мечтаний и планов...12 апреля 2025 года погиб мужественный Защитник Украины, старший солдат Гринчук Роман Николаевич, 3 октября 1997 года рождения, который храбро защищал родную землю от российских оккупантов", – отмечено в сообщении.

В горсовете рассказали, что Роман был младшим сыном в семье.

"Старший брат Евгений сызмальства приучал Романа к технике — вместе они увлекались автомобилями, мотоциклами. Большое влияние на воспитание парня оказали дедушка и бабушка, с которыми он рос под одной крышей. Семья со стороны мамы жила рядом, и Романа часто просили помочь по хозяйству. Он никогда не отказывал – все делал с искренностью и добросовестностью, потому что с детства был трудолюбивым и ответственным. А еще Роман очень любил природу, особенно собирать грибы с дедушкой", – рассказали в Шепетовском горсовете.

В школе, где Роман учился в 2004-2013 годах, его помнят как честного, доброжелательного, открытого парня и усердного ученика, который всегда поддерживал одноклассников и относился к учителям с уважением.

После окончания школы Роман поступил в Нетишинское профессионально-техническое училище, где выучился на слесаря по ремонту транспортных средств.

"Когда Роману было 17 лет, умер его отец. Брат Евгений уже имел собственную семью и проживал отдельно, поэтому все мужские обязанности по хозяйству легли на плечи парня. Устроился в мебельный цех столяром. Роман был хорошим и верным другом. Иногда, даже не доделав работу дома, бежал помочь своим знакомым. Всегда находил нужные слова для совета и поддержки, а еще был романтиком – записывал все свои мечты. Одна из них – путешествовать по Украине… она осуществилась, к сожалению, в таком ужасном виде", – отметили в Шепетовском горсовете.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Роман Гринчук встал на защиту родной страны: к ВСУ он присоединился 22 ноября 2022 года. Сначала воевал на Харьковском направлении, далее – в районе Константиновки, а затем Торецка.

"Всегда любознательный, отважный и еще трудолюбивый. Слесарь – это его призвание, и на войне продолжал ремонтировать старую технику, потому что ему это нравилось. Любил готовить по новым рецептам, даже для нас всегда придумывал какое-то интересное и вкусное блюдо", – цитируют в горсовете слова побратимов Романа.

Летом 2023 года, после одного из ожесточенных столкновений с врагом, Роман получил ранение. Лечение проходило в госпитале Полтавы. Когда пошел на поправку, решил сходить впарикмахерскую – и там встретил свою любовь, Алину.

"У девушки в этот день, 8 августа, был день рождения, решил поздравить и с тех пор молодые люди поняли, что нашли свою половинку. А еще Роман очень волновался за здоровье своей мамы, говорил, чтобы берегла себя. Мама вспоминает: "Какие бы ни были у меня проблемы, всегда решал, даже будучи на войне, перезванивал. На мое "Как ты там, сыночек?" – отшучивался: "Мамочка-красотуличка, будет все хорошо, не переживай за меня, у четкого пацана должно быть все в чечеточке". Не забывал на праздники дарить мне любимые желтые розы, даже будучи на фронте, передавал знакомым таксистом", – говорится в сообщении.

В октябре 2024 года Роман приехал домой в отпуск. И сделал Алине предложение. Влюбленные уже определились с датой свадьбы, строили мечты о совместном доме, детях, будущем. А дальше произошло непоправимое: Роман погиб в бою с врагом Донецкой области.

В Шепетовке с ним прощались 18 апреля.

"Провести Романа в последнюю земную дорогу собралась большая семья, друзья, побратимы, все, кто его знал и любил. Он был самым младшим в семье, но поднялся выше всех — стал на защиту не только своих родных, но и всей Украины. За свою отвагу юноша награжден почетным нагрудным знаком "Золотой крест". Теперь Роман оберегает нас с небес. Герои не умирают!" – отметили в Шепетовском горсовете.

В вечность Роман Гринчук ушел в возрасте 27 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Временного Яра погиб оператор отделения БПАК из Ривненской области. Роману Домерецкому навсегда 21 год.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Корчемный. Без отца остались пятеро детей.

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