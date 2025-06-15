'Война – это такие родные имена': Порошенко рассказал об эмоциональных встречах на фронте

Петр Порошенко во время очередной поездки и передачи техники и оборудования на фронт встретился с племянником, который воюет на одном из горячих направлений. Здесь воюет и сын народного депутата Николая Княжицкого.

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Порошенко рассказал об эмоциональных встречах на фронте в своем видео.

"Война – это такие родные имена. Знакомьтесь. Роман, командир подразделения БПЛА. По совместительству – мой племянник. Он воюет еще с 2015, когда подписал свой первый контракт с Нацгвардией. Почти непрерывно. Был и наводчиком миномета, и командиром минометного расчета, и пилотом БПЛА, сейчас возглавляет подразделение беспилотников.

Прошел путь от солдата, сержанта до офицера. Оборонял, а затем отвоевывал Херсон. Сейчас выполняет важнейшую задачу – не дает врагу зайти на админграницы Днепропетровской области", - отметил он.

Порошенко передал в это подразделение дефицитные FPV, оптоволоконные FPV, старлинки, квадрики.

"Леонид, старший лейтенант. Сын нашего Николая Княжицкого. Когда в 2012 заканчивал военную кафедру, не планировал строить карьеру в армии. Но в 2023 году присоединился к войску и воюет на тяжелом Торецком направлении, где у врага есть преимущество в количестве людей и обеспечении", – отметил пятый Президент Украины.

Он также передал в это подразделение дроны, различные спецификации мавиков, сахарки.

Порошенко рассказал, что на фронте воюет и представитель команды "Европейской Солидарности", депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов.

"Наш киборг, защитник ДАПа. Настоящая легенда 79 бригады, который прошел самые ожесточенные бои по всей линии фронта. Сейчас держит оборону в Запорожье", – отметил он.

В подразделение Сергея Танасова Порошенко передал FPV дроны, мавики различных комплектаций, зарядные станции и комплекс РЭБ.

"Всегда приятно просто обнять и пожать руку этим нашим ребятам. А вдвойне приятнее – привезти им помощь. И еще 14 бригадам ВСУ. Потому что они настоящие. Наши. Горжусь вами", – отметил лидер "Европейской Солидарности".