Воинским частям ВСУ упростили порядок закупки БПЛА и средств РЭБ: что изменится

По инициативе Министерства обороны Украины Кабмин упростил порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей для фронта. Теперь воинские части могут делать это без бюрократических препятствий.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что отныне воинские части смогут напрямую закупать как сами системы, так и их составляющие – электродвигатели, аккумуляторы и другие унифицированные комплектующие.

До сих пор закупка компонентов дронов и РЭБ усложнялась из-за того, что поставщики вынуждены были собирать полный пакет документов на кодифицированное изделие, отметил министр.

Теперь же, после принятия Кабмином изменений в Порядок осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, эти преграды снимаются.

"Решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность Сил обороны", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, воинские части Сил обороны Украины, которые выполняют боевые задачи на фронте, могут закупать подержанные транспортные средства по упрощенной процедуре. Прежде всего речь идет о пикапах, а также квадроциклах и мотоциклах, которые используются на передовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!