Военный Сазонов жестко раскритиковал журналиста Николова за фейковые заявления

Военный Кирилл Сазонов подверг резкой критике журналиста Юрия Николова из-за его публикации об энергетической ситуации в Украине. Он обвинил журналиста в манипуляциях и неуважении к энергетикам, которые, рискуя жизнью, работают над восстановлением инфраструктуры после российских атак.

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Об этом Кирилл Сазонов написал в Facebook.

Сазонов напомнил, что осенью Николов прогнозировал длительные отключения света для населения, что, по словам военного, оказалось ложным. Военный также обратил внимание, что в своих материалах журналист игнорирует массированные удары по энергетической инфраструктуре и усилия специалистов, которые восстановили 5 из 10 разрушенных гигаватт мощностей и добавили еще 1 ГВт.

Отдельно Сазонов подверг критике заявления Николова об атомной энергетике, подчеркнув, что именно благодаря АЭС украинцы имели свет зимой.

Военный призвал журналиста публично извиниться за ложь у энергетиков и атомщиков.

Напомним, что Юрий Николов осенью прогнозировал многочасовые отключения электроэнергии и советовал украинцам покупать дорогие генераторы.