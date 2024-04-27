Во всем виноват дефицит: из чего в СССР хозяйки делали миксер

Советский Союз широко известный дефицитом товаров, например одежды, зарубежных продуктов и бытовой техники. Сегодня хозяйки имеют множество кухонных девайсов, значительно упрощающих приготовление блюд, а в СССР не было даже миксеров.

Однако советские женщины были изобретательны и могли смастерить все необходимое из подручных материалов. О том, как они это делали, рассказывает OBOZ.UA.

Даже фанаты СССР, которые постоянно рассказывают о лучшем в мире мороженом и вкуснейшей ветчине, не смогут возразить, что тогда жилось довольно сложно, особенно женщинам. Кроме того, что они работали на заводах наравне с мужчинами, стояли в бесконечных очередях после работы, чтобы приготовить ужин и были полностью ответственны и за быт, и за детей, им еще приходилось делать немало дел вручную.

В те годы даже не в каждом доме были стиральные машины, что уж говорить о посудомойках, микроволновках и других приборах.

Сегодня хозяйки не могут представить свой быт без кухонных девайсов, а в СССР даже тесто на блинчики приходилось перемешивать вилкой или венчиком. Это было не так легко, особенно когда готовить приходилось на большую семью, вся живущую в одной коммуналке. Однако изобретательные женщины нашли выход и начали делать миксер из детской популярной игрушки.

Миксер из юлы

Как бы это ни странно ни звучало, но советские женщины не редко делали примитивные миксеры из детской игрушки. Этот лайфхак был достаточно популярен, так что в сети можно без проблем найти подтверждение того, что в СССР действительно так поступали.

Этот способ сбора миксера был тогда зафиксирован в одном из многочисленных журналов, куда читатели посылали свои идеи для упрощения жизни. Там говорилось, что для модернизации юлы понадобится только пол-литровая стеклянная банка с силиконовой крышкой, еще одна крышка по-меньше и механизм из детской игрушки.

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