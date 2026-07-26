Во время атаки армии РФ на Славянск погибли двое газовщиков. Фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В результате одного из вражеских ударов по Славянску погибли двое сотрудников "Донецкоблгаза". Враг унес жизни 57-летнего слесаря Ивана Коссе и 28-летнего водителя аварийно-диспетчерской службы Бориса Моргунова.
Мужчины получили смертельные ранения, когда помогали потушить пожар после вражеской атаки: их жизни оборвал повторный удар. О погибших сообщили в "Донецкоблгазе".
Что известно
"Российская война забирает лучших... Коллектив АО "Донецкоблгаз" с глубокой скорбью сообщает о гибели ещё двух наших сотрудников в результате российской атаки", – отмечается в сообщении на ресурсах компании.
Оба сотрудника облгаза стали жертвами одного из ударов армии РФ по Славянску.
В результате атаки погибли:
- Иван Дмитриевич Коссе, 57 лет, слесарь группы дисциплины
- Борис Дмитриевич Моргунов, 28 лет, водитель аварийно-диспетчерской службы.
Оба погибли, пытаясь спасти других.
"После одного из вражеских ударов мужчины вместе с местными жителями поспешили помочь ликвидировать последствия и потушить пожар. В этот момент произошел повторный взрыв, который забрал их жизни", — рассказали в "Донецкоблгазе".
Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля Россия сбросила авиабомбы на Славянск. Тогда погибли пять человек, ещё девять получили ранения.
Среди погибших – железнодорожник Анатолий Повтар. У мужчины осталась маленькая внучка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!