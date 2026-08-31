Во Львове женщина, которой удалили мочеточник из-за врачебной ошибки, требовала 3 млн грн компенсации: какое решение принял суд

Во Львове пациентка потребовала от Военно-медицинского клинического центра Западного региона три миллиона гривен компенсации за повреждение и последующее удаление мочеточника во время операции. Суд постановил выплатить компенсацию в размере 70 тысяч гривен.

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Об этом сообщила Судебно-юридическая газета. Женщина подчеркивала, что из-за этих обстоятельств она вынуждена носить катетер, в результате чего испытала физические страдания и боль.

Что произошло

В июле 2017 года женщина обратилась в урологическое отделение медицинского центра с жалобами на боль в пояснице. Ей был поставлен диагноз "камень в мочеточнике", в связи с чем 27 сентября того же года пациентке провели операцию.

Истица утверждала, что во время операции была допущена ошибка, в результате чего был поврежден левый мочеточник, а впоследствии его удалили.

После этого женщина была вынуждена постоянно носить катетер, из-за чего, как она отметила, её образ жизни существенно изменился, а сама она испытала физические страдания и боль.

"По заявлению истицы было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником профессиональных обязанностей. В его рамках были проведены две судебно-медицинские экспертизы", – говорится в материале.

По словам пациентки, их выводы подтвердили факт ненадлежащего оказания медицинской помощи и врачебной ошибки.

Решения судов

Лычаковский районный суд города Львова 11 декабря 2024 года постановил взыскать с медицинского центра в пользу истицы 70 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда, а в остальной части исковых требований отказал.

"При определении суммы компенсации суд учел неосторожную форму вины, отсутствие грубого пренебрежения профессиональными обязанностями, возможность применения альтернативных методов лечения, а также принципы разумности и справедливости", – отмечается в материале.

Львовский апелляционный суд 23 апреля 2025 года оставил жалобы обеих сторон без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений.

Также суд отклонил доводы о причинно-следственной связи между операцией, проведенной в 2017 году, и установлением истице инвалидности II группы в феврале 2025 года, то есть через семь с половиной лет после операции.

Верховный Суд оставил кассационные жалобы истицы и медицинского центра без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд согласился с установленным судами предыдущих инстанций размером моральной компенсации в 70 тысяч гривен. При этом были учтены характер нарушения, личные обстоятельства истицы, глубина и продолжительность ее страданий, а также принципы разумности и справедливости.

Доводы истицы о прямой причинно-следственной связи между операцией 2017 года и инвалидностью II группы, установленной в 2025 году, Верховный Суд признал необоснованными, поскольку между этими событиями прошел значительный промежуток времени.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в львовской больнице Святого Пантелеймона сосудистые хирурги удалили пациентке огромную псевдоаневризму размером с грейпфрут. Доброкачественная опухоль образовалась в области локтевого сгиба, вызывая боль и значительный дискомфорт.

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