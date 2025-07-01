Во Львове водитель маршрутки накричал на военного, который просил остановиться во время минуты молчания: как его наказали

Во Львове водитель маршрутки повысил голос на военнослужащего, который вместе с другими пассажирами просил остановиться во время минуты молчания. Из-за недопустимого поведения 62-летнего руководителя уволили.

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Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета. Там отметили, что об инциденте узнали из ролика, который распространялся по соцсетям.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС отметили, что почтение памяти погибших бойцов является обязанностью каждого сознательного гражданина с моральной точки зрения. В подобных случаях реакция будет решительной: если факт подтвердится, водителя немедленно уволят, и он больше не сможет работать ни на одном из городских маршрутов.

"Автобус снят с рейса. Водитель четкого объяснения своим действиям дать не может. Впрочем, решение уже принято – он будет уволен. Для нашей компании этот вопрос принципиальный: девять наших водителей сейчас защищают Украину, и еще один, к сожалению, погиб. Мы понимаем, какой страшной ценой дается нам свобода, поэтому проявления пренебрежения к памяти защитников – недопустимы", – объяснили в частной компании перевозчика.

Там также извинились за позорное поведение водителя и выразили убеждение, что каждый, кто работает на маршрутах, сделает для себя выводы, чтобы подобные случаи больше не случались.

В Департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС отметили, что во Львове регулярно проводятся учения для водителей общественного транспорта. Во время них специалисты по вопросам доступности обучают правильному взаимодействию и коммуникации с различными категориями пассажиров – это военные, люди с ограниченной мобильностью, льготники, школьники и другие.

"Город постоянно обновляет подвижной состав, делает инфраструктуру более удобной. Но главное – это водитель. Он является лицом транспорта, и именно от него зависит комфорт и доверие пассажиров", – говорится в сообщении.

В частности, более 60% водителей прошли тренинги по качественной коммуникации, особенно с уязвимыми категориями граждан. Всего проведено 15 подобных учений.

По словам главы департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олега Забарило, работа с водителями по совершенствованию общения с пассажирами продолжается, "чтобы жалоб на их работу становилось все меньше и подобных случаев больше не было".

Напомним, в марте в Киеве водитель маршрутного автобуса накричал на военного на костылях из-за того, что тот воспользовался своим правом на бесплатный проезд. Инцидент произошел в транспорте, который курсирует от станции метро "Шулявская" до Борщаговки.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице водитель маршрутного автобуса нагрубил военной с контузией и назвал ее "пьяным быдлом". При этом никто из пассажиров не вступился за защитницу Украины.

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