'По удостоверению уже есть': в Киеве водитель маршрутки не хотел везти и накричал на военного на костылях. Подробности и фото

В Киеве водитель маршрутного автобуса накричал на военного на костылях, потому что тот воспользовался своим правом на бесплатный проезд. Событие произошло в транспорте, который курсирует от станции метро "Шулявская" до Борщаговки.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Как отреагировали в Укртрансбезопасности из-за этого события, пока не известно.

"Маршрутка № 201. Заходит военный на костылях, водитель сразу начинает кричать, как дикий (далее цитирую): "По удостоверению уже есть". Военный отвечает: "Хорошо, будет еще один", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после ответа воина водитель маршрутного автобуса начал кричать по-русски на весь салон "Я буду вашими удостоверениями заправляться?".

После этого защитник Украины предложил водителю поехать дальше, а уже на конечной остановке вызвать правоохранителей, чтобы решить "кто вас будет заправлять".

"Маршрутка поехала дальше, никто из людей не успел сказать и слова, потому что военный сам смог за себя постоять", – добавили в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель маршрутного автобуса нахамил военной с контузией и назвал ее "пьяным быдлом". При этом никто из пассажиров не вступился за защитницу Украины.

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