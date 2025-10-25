Во Львове тематическая дискуссия в университете переросла в потасовку: делом занялась полиция

Во время дискуссии по созданию студенческого пространства во Львовском национальном университете произошла провокация со стороны неизвестных молодых людей. Инцидент завершился столкновением, во время которого несколько участников получили телесные повреждения.

Об обстоятельствах инцидента сообщили на странице студенческого профсоюза "Прямое действие". По информации организации, около 30 студентов были заблокированы внутри помещения неизвестными, называвшими себя противниками ЛГБТ-движения. Нападавшие использовали нацистские приветствия и заявляли, что не являются студентами заведения.

Впоследствии между активистами, студентами, охраной и администрацией возникла стычка. Нападавшие применили нож и газовый баллончик, в результате чего несколько человек травмировались. В конце концов полиция задержала участников конфликта.

Представители "Прямого действия" заявили, что рядом с нападавшими находился председатель студенческого совета факультета международных отношений, который, по их словам, поддерживал нападавших.

По информации местной полиции, стычка произошла 24 октября около 15:30. Правоохранители расследуют дело как хулиганство (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Детали ицидента уточняются.

