Во Львове пройдет II Форум 'Культурный Фронт. Искусство победы'

27-28 мая 2025 года во Львове во второй раз состоится Форум "Культурный Фронт. Искусство победы" в рамках проекта "Культурный Фронт", реализуемого Благотворительным фондом "Подгорецкий замок" в партнерстве с Национальной галереей им. Бориса Возницкого при поддержке Отдела печати, образования и культуры Посольства США в Украине.

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1-й Форум объединил 652 участника, из которых 93 офлайн из 9 стран (Украина, США, Италия, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Мальта). I Форум "Культурный Фронт. Искусство победы" – это 7 дискуссионных панелей, 45 спикеров, в течение двух дней, 7 и 8 декабря 2023 года на 2-х знаковых локациях, во Дворце Потоцких во Львове и в Золочевском замке.

"Культура – это одна из причин, одна из целей, на которую направлены ракеты и авиабомбы кремлевского режима. В то же время культура — это оружие, потому что именно культура помогает украинцам сохранить нашу историческую память и утвердить нашу культурную самобытность, стать консолидированными, сильнее, потому что именно культура помогает нам понять, за что же мы воюем. Уничтожаются музеи, достопримечательности, а местные общины быстро и активно реагируют, стараются сохранить то, что достало им от предшественников и что мы должны передать нашим преемникам" – сказал на I Форуме Игорь Пошивайло – соучредитель штаба спасения наследия (HERI), генеральный директор Национальный музей Революции Достоинства.

Чтобы иметь более широкие возможности для сохранения культурного наследия, важен опыт иностранных коллег. Гостья I Форума Карла Томази (Италия) – реставратор и президент Finco, Федерации реконструкционных и энергетических компаний рассказала:

"Моя ассоциация провела около 180 реставрационных работ. Это были памятники архитектуры, которые являются наследием UNESCO. Мы хотели бы деться как нашим опытом, так и, возможно, в какой-то мере поделиться и нашими умениями таким образом, чтобы ваши мастера узнали что-то новое от нас и могли сохранить ваше наследие для ваших последующих поколений".

В этот раз основное внимание Форума будет направлено на переосмысление вопросов сохранения, восстановления и продвижения культурного наследия Украины в контексте инновационных решений, применения искусственного интеллекта, цифровых технологий и новейших методов сохранения культурных объектов: экологичности и инклюзивности в процессах сохранения и восстановления культурного наследия; сохранению наследия национальных меньшинств, лучшего международного опыта, в условиях полномасштабной российской агрессии, когда каждый день Украина теряет не только свое культурное достояние, имеющее иногда тысячелетнюю историю, но и людей, творящих эту страну.

"Музейная деятельность во время войны стала чрезвычайно сложной, но важной. Использование современных технологий, таких как оцифровка и 3D-сканирование, позволяет сохранить информацию об артефактах даже в случае их повреждения или уничтожения. Международное сотрудничество помогает нам эффективно сохранить культурное достояние для будущих поколений. Форум 'Культурный Фронт. Искусство победы' является прекрасной возможностью обмена знаниями и налаживание новых контактов в этой сфере, - отмечает Тарас Возняк, генеральный директор Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого.

По словам Председателя правления БФ "Подгорецкий замок" Виктора Кушниренко, проблема сохранения и восстановления историко-культурного наследия требует комплексного подхода и широкого привлечения экспертов.

"Современные технологии, такие как искусственный интеллект, виртуальная реальность и 3D-сканирование играют ключевую роль в этом процессе. Внедрение инновационных технологий позволяет не только сохранить, но и воссоздать наши культурные ценности. Применение ИИ помогает создать виртуальные реплики объектов, а VR -технологии обеспечивают доступ к этим репликам широкой аудитории. воспроизведению культурных объектов и их восстановлению Вопросы реформирования сохранения музейных и архивных коллекций в условиях войны, оцифровки фондов, введения новых стандартов, энергетической модернизации с внедрением современных энергосберегающих и инновационных технологий, создания инклюзивных пространств, восстановления историко-культурного наследия требует обсуждения с участием международных экспертов с учетом передового мирового опыта", – подчеркивает Виктор Кушниренко.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщает, что по состоянию на конец декабря 2024 года в Украине из-за российской агрессии пострадали 1255 памятников культурного наследия. По информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, в декабре было повреждено 33 памятника культурного наследия в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях и Киеве. Из общего числа поврежденных памятников, 125 имеют национальное значение, 1055 – местное, а 75 – только что обнаружены. Министерство также отмечает, что почти вся территория Луганской области и значительные части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся в оккупации, что делает невозможным точный подсчет поврежденных памятников там, а 1 января 2025 года Россия совершила очередную ракетную атаку, в результате которой была повреждена память культурного наследия в центре Киева.

Эта ужасная статистика акцентирует внимание на важности сохранения и восстановления нашего культурного наследия. Благодаря новейшим технологиям наша культура и история получают новую жизнь, а оцифрованные фонды становятся доступными для широкой аудитории. Это дает нам возможность не только сохранить наше прошлое, но и интегрировать его в современную жизнь, делая его более доступной и понятной и интересной для новых поколений и привлечь и поддерживать постоянное внимание к Украине среди мирового сообщества.

Потому что "когда культуры нет и остается пустота, ее место занимает страх", – напоминает Сергей Жадан.

Весной 2025 года второй раз состоится II Форум "Культурный Фронт.

Регистрация: по ссылке https://forms.gle/ssLt8GQjyx6zWwud6