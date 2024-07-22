Во Львове начали собираться люди на прощание с Фарион, среди присутствующих военные. Фото

В понедельник, 22 июля, во Львове провожают в последний путь украинского языковеда, общественную и политическую деятельницу Ирину Фарион. Сотни людей пришли отдать последнее уважение женщине, ставшей символом национального сознания для многих украинцев.

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Похороны начнутся с прощальной панихиды в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, где уже собрались родные, друзья, коллеги, военные и неравнодушные украинцы. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

После панихиды траурная процессия двинется к Лычаковскому кладбищу. Ирину Фарион похоронят на центральной аллее, поле №22, рядом с видными деятелями украинской истории, в частности, неподалеку от могилы Владимира Ивасюка.