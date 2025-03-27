Внутри будто загорится пламя: астропрогноз на 27 марта

В четверг, 27 марта, длится 28 месячный день. Луна находится в Рыбах, а Солнце – в Овне.

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Чем будет особенным этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, стоит приготовиться к активному и энергетически сильному дню.

"У вас внутри будто загорится пламя. Захочется все делать, создавать. Поэтому очень важно правильно направить свою энергию", – сказала астролог.

Она порекомендовала направить эту энергию на уход за собой. "Я бы советовала в четверг заняться своим телом – пойти на массаж, пойти на спортивную тренировку, сделать физическую нагрузку", – объяснила Исита Гая.

По ее словам, сегодня мы можем захотеть активных действий. "Вы можете принимать важные решения, вы можете делать какие-то договоренности, вы можете планировать, вы можете создавать свое будущее, вы можете манифестировать, мечтать, вы можете благодарить себя, других, окружающих, текущий день", – вот чем посоветовала заниматься астролог. Она также добавила, что большое количество энергии, которая у нас будет в этот день, важно направить в правильное русло.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака – советует, как правильно организовать свой день сегодня.

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