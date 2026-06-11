Владелец Domino Шухнин принял участие в праздновании 80-летия Дня Италии

Меценат, благотворитель, владелец Domino и основатель благотворительного фонда Domino Foundation Антон Шухнин принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Дня Республики Италия. Событие объединило представителей дипломатического корпуса, международного бизнес-сообщества и общественности, которые продолжают поддерживать развитие украинско-итальянских отношений.

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В рамках мероприятия Антон Шухнин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Карло Формозой. Во время общения стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между украинским и итальянским бизнесом, развитие торгово-экономических отношений и важность поддержки украинского предпринимательства.

"Как человек, который постоянно контактирует с представителями итальянских брендов, я глубоко ценю постоянную поддержку нашего государства и непрерывное обеспечение украинских предпринимателей товарами. Усиление международных бизнес-контактов – это рост украинской экономики, обеспечение рабочих мест для наших граждан и развитие сферы ритейла и обслуживания", – отметил Антон Шухнин.

Он отметил, что международное партнерство сегодня имеет особое значение для Украины, ведь способствует не только экономической устойчивости государства, но и создает новые возможности для развития отечественного бизнеса.

Кроме предпринимательской деятельности, Антон Шухнин активно занимается благотворительностью. Как основатель Domino Foundation он поддерживает социальные и гуманитарные инициативы, в том числе проекты по укреплению обороноспособности – от дронов до специализированных авто для спецподразделений. Также Шухнин публично призывает бизнес системно помогать защитникам и сам финансирует технику для ГУР.

Участие в международных мероприятиях и взаимодействие с дипломатическими представительствами является важной составляющей развития экономических и гуманитарных связей Украины с государствами-партнерами.

"Продолжаем работать и достойно представлять наше государство, в том числе на международной арене", – подчеркнул Антон Шухнин.

День Республики Италия является одним из главных национальных праздников страны и отмечается в честь референдума 1946 года, по результатам которого Италия стала республикой. Нынешнее празднование 80-й годовщины приобрело особое, символическое значение, став манифестом глубинного единства Украины и Италии – единства, основанного не только на политическом партнерстве, а на общей цивилизационной основе, защите фундаментальных демократических ценностей и развитии свободного, объединенного европейского пространства.