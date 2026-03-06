Антон Шухнин: во время войны бизнес не может быть нейтральным – нейтральность всегда играет против

Антон Шухнин – украинский предприниматель, основатель и владелец Domino, меценат и руководитель благотворительного фонда Domino Foundation. Его позиция ясна: во время войны бизнес не имеет права оставаться в стороне. В интервью Антон Шухнин говорит об ответственности предпринимателей, системной помощи армии и личных решениях, которые формируют новую этику украинского бизнеса.

– Антон, для вас война не ограничивается событиями последних лет. Как этот опыт повлиял на ваше мышление?

– Война – это опыт, который не оставляет иллюзий. Она очень быстро снимает все внешние наслоения: представления о стабильности, контроле, долгосрочных гарантиях. То, что в мирное время казалось важным – темпы роста, расширение, статус, – отходит на второй план. Остаётся только главное: ценности, ответственность и готовность действовать.

Когда ты теряешь дом, привычную среду и видишь, как за считаные дни может исчезнуть то, что строил годами, меняется само мышление. Ты больше не ждёшь "лучшего момента". Есть только настоящее время и твоё решение в нём. Этот принцип – действовать здесь и сейчас – стал основой и моей личной жизни, и управления бизнесом Domino.

– Как в таких условиях существует и развивается бизнес Domino?

Бизнес во время войны – это ежедневная работа в режиме неопределённости. Здесь нет классических сценариев развития или красивых стратегий на годы вперёд. Горизонт планирования короткий, но ответственность каждого решения колоссальна.

Domino пришлось быстро адаптироваться: пересмотреть расходы, форматы работы, внутренние процессы. Но главное – сохранить команду и смысл. Бизнес, который во время войны пытается просто переждать, постепенно теряет энергию. Мы же сделали выбор не останавливаться, а меняться. Не ради внешнего эффекта, а ради внутренней устойчивости. Именно она сегодня – главная ценность.

– Вы подчёркиваете, что бизнес не может оставаться в стороне от войны. Почему для вас это принципиально?

– Для меня это принципиально именно потому, что бизнес никогда не существует отдельно от страны. Он – живая часть общества, пространство, где реализуется человеческий потенциал, создаются рабочие места, формируется внутренний экономический фронт. Бизнес держит экономику изнутри: это налоги, это занятость, это стабильность для тысяч семей даже в самые тяжёлые времена.

Но одновременно бизнес не может существовать без государства. Именно государство и армия обеспечивают то, что мы часто не замечаем в мирное время: безопасность, инфраструктуру, базовые условия для жизни и работы. Без этого ни один предприниматель, ни одна компания не смогут функционировать – независимо от масштабов или амбиций.

Поэтому между бизнесом и государством существует не разделение, а взаимная ответственность. Бизнес обеспечивает внутренний экономический фронт, государство – защиту и опору. Во время войны эта связь становится особенно очевидной. И именно поэтому бизнес не имеет права отстраняться. Он не может быть "вне войны", потому что является частью страны, которая борется. Это не вопрос политики – это вопрос честности и зрелости.

Именно поэтому нейтралитет во время войны для меня – иллюзия. Он может выглядеть как прагматизм, осторожность или желание "не вмешиваться", но на деле это форма бегства от ответственности. В критические моменты не существует позиции "вне процесса". Либо ты становишься частью общей опоры, либо автоматически оказываешься в стороне – даже если не заявляешь об этом напрямую.

Для меня, как для владельца Domino, это не политическое заявление и не способ позиционирования бренда. Это этическая позиция. У бизнеса нет морального права пользоваться страной, её возможностями и доверием общества, и при этом оставаться сторонним наблюдателем в момент, когда эта страна борется за своё существование. Война очень чётко расставляет каждого по местам и заставляет делать выбор – не словами, а действиями.

– Domino системно поддерживает армию. Одной из резонансных инициатив стал автомобиль для ГУР. Как возникло это решение?

– Это было осознанное и очень конкретное решение. В августе Domino провёл благотворительную акцию ко Дню Флага и Дню Независимости Украины. Весь доход за 23 и 24 августа мы направили на нужды боевого подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Результатом стал современный внедорожник, необходимый для выполнения оперативных задач.

Для меня поддержка Вооружённых сил – это не разовая благотворительность, а общая ответственность граждан и бизнеса. Именно военные обеспечивают нам возможность работать, развивать компании и строить будущее. Поэтому логично, что бизнес Domino определяет специальные дни, когда весь доход направляется на нужды армии. Я убеждён, что такой подход может и должен стать примером для других предприятий.

– Также Domino Foundation передала ГУР уникальный автомобиль для спецопераций. Расскажите подробнее об этом проекте.

– Domino Foundation системно занимается обеспечением Сил обороны. Одним из важных проектов стала передача ГУР автомобиля Mercedes Sprinter в редкой комплектации. Это авто создано для работы в экстремальных условиях: удлинённая до 10 метров база, усиленная подвеска, увеличенная грузоподъёмность, сверхпрочная резина. Такие характеристики критически важны для выполнения специальных задач на передовой.

Во время передачи мы подчеркнули, что автомобили сегодня – одна из самых дефицитных и необходимых вещей на фронте. Domino Foundation регулярно передаёт транспорт, дроны, технику – настолько, насколько позволяют возможности. Это не про разовую акцию, а про системную работу.

– Domino Foundation также помогает на самых горячих направлениях фронта?

– Да. Совместно с фондом "Батальон Волонтёр" мы передали на Донецкое направление мощный внедорожник Dodge RAM, который работает на Покровском направлении — одном из самых сложных. Этот автомобиль обеспечивает мобильность, может перевозить боекомплект, раненых или использоваться для эвакуации.

Кроме этого, Domino Foundation самостоятельно приобрела Toyota Hilux стоимостью более трёх миллионов гривен. Пикап дополнительно оснастили специальным оборудованием и передали подразделениям, которые работают в самых горячих точках. Это конкретные вещи, которые реально спасают жизни.

– Вы также подключились к поддержке музея при военном университете. Почему для вас это важно и что именно было сделано?

– Национальный университет обороны Украины – это место, где проходили обучение практически все наши офицеры, элита Вооружённых сил. Там формируется не только профессиональный уровень военных, но и их мировоззрение. Это очень важное пространство с многолетней историей, которое напрямую влияет на то, каким будет украинское войско в будущем.

Музей при университете имеет особое значение. Он нужен не только военным, но и будущим поколениям. Чтобы наши дети и внуки понимали историю, понимали украинскую идентичность, осознавали, кто они и за что борется страна. Без этого не может быть сильного государства. Идентичность не формируется за один день – она воспитывается через память, через символы, через живую историю.

Предметом нашей встречи с руководством университета стала помощь в оформлении боевых флагов. Вы можете увидеть эти знамёна на стенах – справа и слева. Это не просто экспозиция. Это боевые флаги подразделений, которые прошли войну, которые являются носителями реальной, а не книжной истории. Для меня было принципиально подключиться именно к этому – сохранить и достойно представить символы боевого пути украинского войска.

– Вы часто говорите о личной ответственности. Откуда она у вас?

– Наверное, она формируется прежде всего в семье. У меня трое детей, и все они растут здесь, в Украине. Когда ты каждый день смотришь на своих детей, ты не можешь мыслить абстрактно или откладывать ответственность "на потом". Ты очень чётко понимаешь, что все решения, которые ты принимаешь сегодня, напрямую влияют на то, в какой стране они будут жить завтра.

Для меня важно, чтобы мои дети росли в мирном, безопасном и сильном государстве, где ценятся свобода, достоинство и ответственность. И я полностью осознаю: без поддержки Вооружённых сил Украины этого не будет. Именно военные сегодня создают то пространство безопасности, в котором бизнес может работать, люди – жить, а дети – иметь будущее.

Поэтому личная ответственность для меня – не эмоциональный порыв и не красивая декларация. Это ежедневный выбор. Выбор действовать, помогать, брать на себя часть нагрузки. Обеспечить будущее для детей возможно лишь тогда, когда бизнес и общество не дистанцируются от войны, а каждый день становятся реальной опорой для наших воинов. Для меня это не лозунг и не коммуникационная стратегия – это логика жизни, в которой я живу и принимаю решения.

– Каким вы видите украинский бизнес после войны?

– Более зрелым и менее наивным. Бизнес, который прошёл войну, уже не может существовать только в парадигме прибыли. Он понимает цену ответственности и цену равнодушия.

Я верю, что после войны сформируется новая культура предпринимательства – где участие в жизни страны является нормой. И где такие компании, как Domino, будут восприниматься.