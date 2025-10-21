Вкусный салат из свеклы "Радуга": рецепт блюда на каждый день
Свекольные салаты – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. И ко всему свекла будет вкусной в любом виде – запеченная, вареная, сырая.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с морковью и черносливом.
Ингредиенты:
- морковь – 2-3 шт.
- чернослив, изюм
- майонез
- сыр или плавленые сырки – 150 г
- чеснок – 1-2 зуб.
- свекла вареная – 2 шт.
- грецкий орех – 20 г
- соль
Способ приготовления:
1. Морковный слой: натереть морковь на мелкой терке, добавить майонез, чернослив и изюм. Хорошо перемешать.
2. Сырный слой: к натертому сыру добавить измельченный чеснок и немного майонеза. Перемешать до однородной массы.
3. Свекольный слой: вареную свеклу натереть, добавить измельченные орехи и майонез, перемешать.
4. Соберите салат слоями: морковь – сыр – свекла. По желанию украсить орехами или зеленью!
