Вкусный салат из свеклы "Радуга": рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
1 минута
Рецепт салата

Свекольные салаты – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. И ко всему свекла будет вкусной в любом виде – запеченная, вареная, сырая.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с морковью и черносливом. 

Ингредиенты: 

  • морковь – 2-3 шт.
  • чернослив, изюм
  • майонез
  • сыр или плавленые сырки – 150 г
  • чеснок – 1-2 зуб. 
  • свекла вареная – 2 шт. 
  • грецкий орех – 20 г
  • соль

Способ приготовления: 

1. Морковный слой: натереть морковь на мелкой терке, добавить майонез, чернослив и изюм. Хорошо перемешать.

2. Сырный слой: к натертому сыру добавить измельченный чеснок и немного майонеза. Перемешать до однородной массы.

3. Свекольный слой: вареную свеклу натереть, добавить измельченные орехи и майонез, перемешать.

4. Соберите салат слоями: морковь – сыр – свекла. По желанию украсить орехами или зеленью!

