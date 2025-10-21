Вкусный салат из свеклы "Радуга": рецепт блюда на каждый день

Свекольные салаты – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. И ко всему свекла будет вкусной в любом виде – запеченная, вареная, сырая.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с морковью и черносливом.

Ингредиенты:

морковь – 2-3 шт.

чернослив, изюм

майонез

сыр или плавленые сырки – 150 г

чеснок – 1-2 зуб.

свекла вареная – 2 шт.

грецкий орех – 20 г

соль

Способ приготовления:

1. Морковный слой: натереть морковь на мелкой терке, добавить майонез, чернослив и изюм. Хорошо перемешать.

2. Сырный слой: к натертому сыру добавить измельченный чеснок и немного майонеза. Перемешать до однородной массы.

3. Свекольный слой: вареную свеклу натереть, добавить измельченные орехи и майонез, перемешать.

4. Соберите салат слоями: морковь – сыр – свекла. По желанию украсить орехами или зеленью!

