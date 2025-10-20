Вкусный печеночный торт с оригинальной начинкой: самый простой рецепт вкусной закуски

Печеночный торт – прекрасная закуска для праздничного стола, которая очень просто готовится. Самое важно – выбрать свежую печень и пожарить правильно блины. Начинка может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного печеночного торта, с крем-сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Куриная печень или говяжья 700 г

Лук 1 шт (средний)

Морковь 1 шт (средняя)

Чеснок 1 зубчик

Яйца 3 шт

Мука 6-8 ст. ложек (ориентировочно, в зависимости от консистенции)

Соль 1/2 ч. л.

Черный перец по вкусу

По желанию: 1 ст. ложка манки или овсяной муки (чтобы удержать влагу)

Для крема:

Крем-сыр 150-200 г

Майонез лайт или сметана 2-3 ст. ложки

Чеснок 1 зубчик

Для прослоек:

Сыр чеддер 100-150 г (ломтиками или натертый)

Вареные яйца 2 шт. натертые на мелкой терке

Зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Тесто: в блендере взбейте куриную печень, лук, морковь и чеснок до полной однородности. Добавьте яйца, соль, перец и постепенно подмешивайте муку, пока масса не станет как тесто для блинов. Если тесто слишком жидкое – дайте ему постоять 10–15 минут или добавьте 1 ложку манки.

2. На смазанной маслом сковороде обжарьте тонкие блины с обеих сторон до румяности. Выложите на тарелку, дайте остыть.

3. Смешайте крем-сыр с майонезом или сметаной, добавьте измельченный чеснок, зелень и соль. Перемешайте до однородной кремовой текстуры.

4. Соберите торт: на тарелку выложите первый блинчик, смажьте кремом. Посыпьте частью натертого яйца. Следующий блинчик – крем и слой сыра чеддер, повторяйте, чередуя яйцо и сыр. Верхний слой смажьте кремом и украсьте зеленью.

Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался!

