Вкусный печеночный торт с оригинальной начинкой: самый простой рецепт вкусной закуски
Печеночный торт – прекрасная закуска для праздничного стола, которая очень просто готовится. Самое важно – выбрать свежую печень и пожарить правильно блины. Начинка может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного печеночного торта, с крем-сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Куриная печень или говяжья 700 г
- Лук 1 шт (средний)
- Морковь 1 шт (средняя)
- Чеснок 1 зубчик
- Яйца 3 шт
- Мука 6-8 ст. ложек (ориентировочно, в зависимости от консистенции)
- Соль 1/2 ч. л.
- Черный перец по вкусу
- По желанию: 1 ст. ложка манки или овсяной муки (чтобы удержать влагу)
Для крема:
- Крем-сыр 150-200 г
- Майонез лайт или сметана 2-3 ст. ложки
- Чеснок 1 зубчик
Для прослоек:
- Сыр чеддер 100-150 г (ломтиками или натертый)
- Вареные яйца 2 шт. натертые на мелкой терке
- Зелень для украшения
Способ приготовления:
1. Тесто: в блендере взбейте куриную печень, лук, морковь и чеснок до полной однородности. Добавьте яйца, соль, перец и постепенно подмешивайте муку, пока масса не станет как тесто для блинов. Если тесто слишком жидкое – дайте ему постоять 10–15 минут или добавьте 1 ложку манки.
2. На смазанной маслом сковороде обжарьте тонкие блины с обеих сторон до румяности. Выложите на тарелку, дайте остыть.
3. Смешайте крем-сыр с майонезом или сметаной, добавьте измельченный чеснок, зелень и соль. Перемешайте до однородной кремовой текстуры.
4. Соберите торт: на тарелку выложите первый блинчик, смажьте кремом. Посыпьте частью натертого яйца. Следующий блинчик – крем и слой сыра чеддер, повторяйте, чередуя яйцо и сыр. Верхний слой смажьте кремом и украсьте зеленью.
Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался!
