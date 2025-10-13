Вкусный гороховый суп, который будут есть даже дети: делимся лучшим рецептом

Один из самых вкусных и сытных домашних супов – гороховый. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь – замочить горох с содой перед приготовлением на ночь, а после варить 20 минут, а уже после добавлять остальные продукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с фрикадельками.

Ингредиенты:

любой фарш для фрикаделек (к фаршу добавьте яйцо, тертый лук, соль, перец)

горох (1 стакан)

картофель 5 средних

морковь 1 небольшая

лук 1 небольшой

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Горох залейте обычной холодной водой и добавьте столовую ложку соды. Оставьте на несколько часов, но лучше – на ночь. Утром промойте и варите около 30 минут.

2. К вареному гороху спустя 20 минут добавляем картофель. Тем временем немного поджарьте лук с морковью (можно и так добавить, без жарки).

3. Затем формируем фрикадельки и добавляем в суп + лавровый листочек, солим, перчим и в конце мелко нарезаем зелень.

Горох разваривается до состояния пюре!

