Вкусный гороховый суп, который будут есть даже дети: делимся лучшим рецептом
Один из самых вкусных и сытных домашних супов – гороховый. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь – замочить горох с содой перед приготовлением на ночь, а после варить 20 минут, а уже после добавлять остальные продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с фрикадельками.
Ингредиенты:
- любой фарш для фрикаделек (к фаршу добавьте яйцо, тертый лук, соль, перец)
- горох (1 стакан)
- картофель 5 средних
- морковь 1 небольшая
- лук 1 небольшой
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Горох залейте обычной холодной водой и добавьте столовую ложку соды. Оставьте на несколько часов, но лучше – на ночь. Утром промойте и варите около 30 минут.
2. К вареному гороху спустя 20 минут добавляем картофель. Тем временем немного поджарьте лук с морковью (можно и так добавить, без жарки).
3. Затем формируем фрикадельки и добавляем в суп + лавровый листочек, солим, перчим и в конце мелко нарезаем зелень.
Горох разваривается до состояния пюре!
