Вкусный гороховый суп, который будут есть даже дети: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Один из самых вкусных и сытных домашних супов – гороховый. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь – замочить горох с содой перед приготовлением на ночь, а после варить 20 минут, а уже после добавлять остальные продукты. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с фрикадельками. 

Ингредиенты: 

  • любой фарш для фрикаделек (к фаршу добавьте яйцо, тертый лук, соль, перец)
  • горох (1 стакан)
  • картофель 5 средних
  • морковь 1 небольшая
  • лук 1 небольшой
  • зелень
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Горох залейте обычной холодной водой и добавьте столовую ложку соды. Оставьте на несколько часов, но лучше – на ночь. Утром промойте и варите около 30 минут. 

Ингредиенты для супа

2. К вареному гороху спустя 20 минут добавляем картофель. Тем временем немного поджарьте лук с морковью (можно и так добавить, без жарки).

3. Затем формируем фрикадельки и добавляем в суп + лавровый листочек, солим, перчим и в конце мелко нарезаем зелень.

Горох разваривается до состояния пюре! 

