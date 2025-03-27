Вкуснее любого салата: пикантная свекла по-корейски с горячим маслом

Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок. Еще из нее получится очень вкусная закуска – свекла по-корейски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски, с чесноком, специями и маслом.

Ингредиенты:

Морковь – 500 г

Свекла – 500 г

Соль – 1 ч.л

Сахар – 3 ст.л

Кориандр – 1,5 ч.л

Чеснок – 4-5 зубчиков

Перец – 0,5 ч.л

Яблочный уксус – 5 ст.л

Масло растительное – 4-5 ст.л

Способ приготовления:

1. Морковь и свеклу чистим, натираем мелкой соломкой (можно это делать с помощью специальной терки или овощерезкой).

2. Выкладываем в миску, добавляем соль, сахар, кориандр, перец, чеснок, уксус.

3. На сковороде хорошо нагреваем растительное масло и выливаем на специи, перемешиваем.

4. Даем немного настояться (минут 20-30) и можно есть!

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