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Вкуснее любого салата: пикантная свекла по-корейски с горячим маслом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
867
Вкуснее любого салата: пикантная свекла по-корейски с горячим маслом

Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок. Еще из нее получится очень вкусная закуска – свекла по-корейски. 

Видео дня
Как вкусно приготовить свеклу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски, с чесноком, специями и маслом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Морковь – 500 г
  • Свекла – 500 г
  • Соль – 1 ч.л
  • Сахар – 3 ст.л
  • Кориандр – 1,5 ч.л
  • Чеснок – 4-5 зубчиков
  • Перец – 0,5 ч.л
  • Яблочный уксус – 5 ст.л
  • Масло растительное – 4-5 ст.л

Способ приготовления: 

1. Морковь и свеклу чистим, натираем мелкой соломкой (можно это делать с помощью специальной терки или овощерезкой). 

Ингредиенты для салата

2. Выкладываем в миску, добавляем соль, сахар, кориандр, перец, чеснок, уксус.

Специи для свеклы

3. На сковороде хорошо нагреваем растительное масло и выливаем на специи, перемешиваем.

Приготовление блюда

4. Даем немного настояться (минут 20-30) и можно есть!

Готовая закуска

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