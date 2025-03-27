Вкуснее любого салата: пикантная свекла по-корейски с горячим маслом
Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок. Еще из нее получится очень вкусная закуска – свекла по-корейски.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски, с чесноком, специями и маслом.
Ингредиенты:
- Морковь – 500 г
- Свекла – 500 г
- Соль – 1 ч.л
- Сахар – 3 ст.л
- Кориандр – 1,5 ч.л
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Перец – 0,5 ч.л
- Яблочный уксус – 5 ст.л
- Масло растительное – 4-5 ст.л
Способ приготовления:
1. Морковь и свеклу чистим, натираем мелкой соломкой (можно это делать с помощью специальной терки или овощерезкой).
2. Выкладываем в миску, добавляем соль, сахар, кориандр, перец, чеснок, уксус.
3. На сковороде хорошо нагреваем растительное масло и выливаем на специи, перемешиваем.
4. Даем немного настояться (минут 20-30) и можно есть!
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