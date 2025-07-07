Вкуснее любого пирога: летние персиковые слойки с медом и мороженым за 15 минут

Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления очень вкусных булочек, а также соленых закусок и даже тортов. Стоит отметить, что слоеное тесто очень просто готовится в домашних условиях, достаточно всего лишь смешать масло, муку и воду.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоек с персиками, медом и слоеным тестом.

Ингредиенты:

Мед – 8 ст.л

Персики (или нектарин, абрикосы) – 4 шт.

Слоеное тесто (бездрожжевое) – 1 упаковка

Яйцо для смазывания – 1 шт.

Корица, орехи – по желанию

Мороженое для подачи

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 190C. Застелите противень пергаментом. Выложите по 1/2 ст.л меда, по желанию можно добавить корицу.

2. Нарежьте персик ломтиками и выложите на мед. Сверху добавьте еще немного меда. Тесто разрежьте на равные части (4-6 квадраты). Накройте каждую порцию тестом. Края защипайте вилкой и смажьте яйцом.

3. Выпекайте 15 минут до золотистой корочки. Достаньте из духовки, осторожно переверните.

Подавайте теплыми с шариками мороженого сверху!

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