Вкуснее любого пирога: летние персиковые слойки с медом и мороженым за 15 минут
Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления очень вкусных булочек, а также соленых закусок и даже тортов. Стоит отметить, что слоеное тесто очень просто готовится в домашних условиях, достаточно всего лишь смешать масло, муку и воду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоек с персиками, медом и слоеным тестом.
Ингредиенты:
- Мед – 8 ст.л
- Персики (или нектарин, абрикосы) – 4 шт.
- Слоеное тесто (бездрожжевое) – 1 упаковка
- Яйцо для смазывания – 1 шт.
- Корица, орехи – по желанию
- Мороженое для подачи
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 190C. Застелите противень пергаментом. Выложите по 1/2 ст.л меда, по желанию можно добавить корицу.
2. Нарежьте персик ломтиками и выложите на мед. Сверху добавьте еще немного меда. Тесто разрежьте на равные части (4-6 квадраты). Накройте каждую порцию тестом. Края защипайте вилкой и смажьте яйцом.
3. Выпекайте 15 минут до золотистой корочки. Достаньте из духовки, осторожно переверните.
Подавайте теплыми с шариками мороженого сверху!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: