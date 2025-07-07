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Вкуснее любого пирога: летние персиковые слойки с медом и мороженым за 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт десерта

Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления очень вкусных булочек, а также соленых закусок и даже тортов. Стоит отметить, что слоеное тесто очень просто готовится в домашних условиях, достаточно всего лишь смешать масло, муку и воду.

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Что приготовить из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоек с персиками, медом и слоеным тестом.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Мед – 8 ст.л
  • Персики (или нектарин, абрикосы) – 4 шт.
  • Слоеное тесто (бездрожжевое) – 1 упаковка
  • Яйцо для смазывания – 1 шт.
  • Корица, орехи – по желанию
  • Мороженое для подачи

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 190C. Застелите противень пергаментом. Выложите по 1/2 ст.л меда, по желанию можно добавить корицу.

Персики для десерта

2. Нарежьте персик ломтиками и выложите на мед. Сверху добавьте еще немного меда. Тесто разрежьте на равные части (4-6 квадраты). Накройте каждую порцию тестом. Края защипайте вилкой и смажьте яйцом.

Слоеное тесто

3. Выпекайте 15 минут до золотистой корочки. Достаньте из духовки, осторожно переверните.

Сколько выпекать десерт

Подавайте теплыми с шариками мороженого сверху!

Готовые слойки с мороженым

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